Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi'nden alınan bilgiye göre; saat 03.01'de merkez üssü Denizli'nin Pamukkale ilçesi olan 4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Naci Görür Denizli'yi işaret etmişti

Denizli'nin Güney ilçesinde gece yarısı meydana gelen 4.0 büyüklüğünde deprem sonrasında akıllara Prof. Dr. Naci Görür'ün 9 ay önce Denizli'ye geldiğinde söylediği sözler geldi. Prof. Dr. Naci Görür, "Bu bölge grabenlerdenmeydana gelmiş tektonik bir bölge ve her fay. Faysız yer bulmak çok zor” ifadelerini kullandı.

“Denizli fay üzerinde oturuyor”

Denizli'nin aktif faylar üzerinde kurulu olduğunu kaydeden belirten Görür, olası depremler öncesi Denizli'yi uyarmıştı. Görür, " “Denizli fayın üzerinde oturuyor. Fayın üzerinde gelişmişse ve o faylar da canlı ise eninde sonunda deprem olur. Zaman vermiyorum. Günün birinde bu fayların biri veya ikisi, peşpeşe ya da ayrı zamanda harekete geçerlerse bizi tarumar ederler. Peki ne yapmalı? Çözüm, deprem dirençli Denizli.” dedi.

Görür, Acıpayam'a dikkat çekti!

Prof. Dr. Naci Görür, daha önce de 'da yaşanan deprem sonrası yaptığı sosyal medya paylaşımında Acıpayam Fay zonuna dikkat çekerek, “Arkadaşlar, bugün Karaçam-Köyceğiz/Muğla’da 4,0 deprem . Bu zon çok daha büyük deprem üretebilecek kapasitede. Sevgiyle” dedi.

HERHANGİ BİR OLUMSUZLUK YAŞANMADI

Yer kabuğunun 7.6 kilometre derinliğinde gerçekleşen orta büyüklükteki deprem sonrası bazı vatandaşlar kısa süreli panik yaşadı.

Çevre il ve ilçelerde de hissedilen depremle ilgili ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.















