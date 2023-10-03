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Hatay'da köy evlerinin teslim tarihi belli oldu

Hatay'da depremzedeler için yapılan köy evlerinde sona gelindi. Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen Hatay'da, kırsal mahallelerdeki depremzedeler için yapılan 2 bin 242 konutun ilk etabı kasım ayı sonunda teslim edilecek. Peki köy evleri kura çekimiyle mi belirlenecek? Hayat’da nerede hangi ilçede kaç köy evi teslim edilecek? Köy evleri 2+1 mi 3+1 mi olacak? İşte detaylar.

14:37 . 3/10/2023 Salı
Yeni Şafak
Köy evlerinin teslim tarihi belli oldu!

Köy evlerinin teslim tarihi belli oldu!

Afetten etkilenen kentte bir yandan ağır hasarlı binaların yıkımı ve enkaz kaldırma işlemleri sürerken, diğer yandan da hem kalıcı konutlar hem de kırsal mahallelerde yaşayanlar için köy tipi afet evleri inşa ediliyor.

Kırsaldaki depremzedeler için Yapı İşleri Genel Müdürlüğünce 14 ilçede belirlenen alanlarda yapılması için 6 bin 847 köy evinin ihalesi gerçekleştirildi. 2 bin 242'sinin inşasına başlanan bu konutların ilk etabının yapımının kasım ayı sonunda tamamlanması ve hak sahiplerine teslim edilmesi planlanıyor.

Köy evleri 2+1 mi 3+1 mi olacak?

Depreme dayanıklı 3+1 şeklinde tek kat, arazinin yapısına göre bazı mahallelerde ise 2 kat projelendirilen köy evleri, kasım sonundan itibaren afetzedeleri ağırlayamaya başlayacak.

Hatay Valisi Mustafa Masatlı, Hatay'ın yeniden inşası için durmadan çalıştıklarını söyledi. Bu kapsamda depremzedelerin özellikle bir an önce evlerine kavuşması için çalışmaların titizlikle sürdüğünün altını çizen Masatlı, şu bilgileri verdi:

"6 Şubat ve devamındaki depremler sonrasında Cumhurbaşkanı'mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla projelendirilen ve ivedi olarak bitirilmesi için belli bir takvime bağlanan, depreme dirençli köy tipi afet evleri yapımı il genelinde büyük bir hızla devam ediyor. Yapı İşleri Genel Müdürlüğümüzce ihalesi yapılan köy evi sayımız 6 bin 847'dir. Tabii bunların tamamı şu an itibarıyla ihale edilmiş olmakla beraber 14 ilçemizde 2 bin 242'sinin inşasına başlanmış durumdadır. Takribi söylüyorum; ilk etaptaki evlerimiz kasım ayı sonuna kadar teslim edilecek."

Köy evleri kura çekimiyle mi belirlenecek?

Köy evlerinin tesliminin, başvurusu bulunan hak sahipleri arasında gerçekleştirilecek kura sistemiyle yapılacağını anımsatan Masatlı, şunları kaydetti: "Köy evlerinin nasıl teslim edileceği vatandaşlarımızın merak ettiği bir konudur.

Köy evleri AFAD Başkanlığımızla koordineli olarak hak sahipliği esasına göre teslim edilecektir. Başvuru yapan hak sahibi vatandaşımızın arasından kura sistemiyle teslimler yapılacaktır. Hatay'ımızın en kısa zamanda ayağa kaldırılması bakımından vatandaşlarımızın daha mutlu olmalarını sağlamak temel gayemizdir. Çalışmalarımız bu anlayışla hız kesmeden devam etmektedir. Bu süreçte vatandaşlarımızın göstereceği sabır ve anlayışa çok ihtiyacımız var."



#hatay
#deprem
#köy evleri
#deprem konutları
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