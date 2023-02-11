AFAD'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri merkezli depremlerin ardından 1891 artçı deprem meydana geldi.

Kahramanmaraş, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Adana, Adıyaman, Osmaniye, Hatay, Kilis, Malatya ve Elazığ'daki can kaybı 20 bin 665 oldu, 80 bin 88 kişi de kurtarıldı.

DEPREMİN 6. GÜNÜNDE SON DURUM NE?(11 ŞUBAT 2023)

Depremden etkilenen illerden 92 bin 697 afetzede tahliye edildi.

Bölgede AFAD, PAK, JAK, JÖAK, DİSAK, Sahil Güvenlik, DAK, Güven, İtfaiye, Tahlisiye, MEB, STK'ler ve uluslararası ekiplerden 31 bin 832 arama kurtarma personeli görev yapıyor.

DEPREMDE KAÇ KİŞİ ÖLDÜ, KAÇ KİŞİ YARALANDI? (11 ŞUBAT 2023)

11 Şubat 2023 tarihli son verilere göre, AFAD, Kahramanmaraş merkezli depremlerde 20 bin 665 kişinin hayatını kaybettiğini, 80 bin 88 kişinin kurtarıldığını bildirdi.





▪️ SAKOM'dan alınan bilgilere göre, saat 01.50 itibarıyla 20.318 vatandaşımız hayatını kaybetmiş, 80.088 vatandaşımız kurtarılmıştır. — AFAD (@AFADBaskanlik) February 10, 2023

DEPREMİN 6. GÜNÜNDE ARAMA KURTARMA PERSONELİ SAYISI 166 BİN 95'E ULAŞTI

Diğer ülkelerden gelen arama kurtarma personelinin sayısı ise 8 bin 294 olarak kayıtlara geçti.

AFAD, emniyet, jandarma, MSB, UMKE, ambulans ekipleri, gönüllüler, yerel güvenlik ve yerel destek ekiplerinden görevlendirilen saha personeli ile beraber bölgede görev yapan personelin sayısı 166 bin 95'e ulaştı.

Afet bölgesine başta ekskavatör, çekici, vinç, dozer, kamyon, arazöz, treyler, greyder, vidanjör ve benzeri iş makineleri olmak üzere 12 bin 76 araç sevk edildi.

Hava Kuvvetleri, Kara Kuvvetleri, Sahil Güvenlik ve Jandarma Genel Komutanlığına bağlı hava araçlarıyla bölgeye personel ve malzeme sevkiyatı için kurulan "hava köprüsü"yle 3 bin 558 sorti yapıldı.

Bölgeye personel, malzeme sevkiyatı ve tahliye amacıyla Deniz Kuvvetleri Komutanlığınca 24, Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından 2 olmak üzere 26 gemi görevlendirildi.

Depremden yoğun şekilde etkilenen 10 şehre AFAD, Aile ve Sosyal Hizmetler ile Gençlik ve Spor Bakanlıkları ve Kızılay tarafından 170 bin 902 çadır ve 1 milyon 507 bin 494 battaniye sevk edildi, 102 bin 274 aile yaşam çadırının kurulumu tamamlandı.

Afet psikososyal destek grubu kapsamında, 4 mobil sosyal hizmet merkezi, Kahramanmaraş, Hatay, Osmaniye ve Malatya'da görevlendirildi, bölgeye 1645 personel ve 164 araç sevk edildi. Deprem bölgesinde 99 bin 916, deprem bölgesi dışında 10 bin 734 olmak üzere 110 bin 650 kişiye psikososyal destek verildi.

ADIYAMAN'DA İKİ KADIN ENKAZDAN SAĞ ÇIKARILDI

Yüreğir Arama Kurtarma Ekipleri (YAKUT), depremin 5. gününde Adıyaman’da sürdürdükleri arama kurtarma çalışmalarında, enkazdan ses almaları üzerine başlattıkları çalışma ile iki kadını sağ olarak enkaz altından çıkardı.

Adıyaman’da enkaz çalışmalarına devam Adana’nın Yüreğir Belediyesine bağlı YAKUT ekipleri, 96. saatte 45 yaşında bir kadın ve 100’üncü saatte 55 yaşında bir kadını canlı olarak enkazın altından çıkardılar. Enkazın altından sağ kurtulan iki vatandaş sedyelerle ambulanslara taşınarak, hastanelere sevk edildi.

YAKUT ekibi sorumlusu Turgut Ursavaş, yüzyılın afetinde umutla enkaz altında kalan vatandaşları hızla çıkarmak için sahada herkesin seferber olduğunu aktararak, “Çalışmalarımız dün itibarıyla geldiğimiz Adıyaman’da devam ediyor. Yaşanan durum çok kötü ama umudumuz devam ediyor. 96 ve 100. saatlerde zorlu şartların içerisinde çalışmalarımız hızlanırken, iki kadını sağ olarak çıkarmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Ülkemize ve milletimize geçmiş olsun dileklerinde bulundu” dedi.

ADANA'DA HASARLI MİNARE GÜVENLİ YIKILDI

Kahramanmaraş’ta yaşanan 7.7’lik yıkıcı depremin ardından Adana’nın İmamoğlu ilçesinde hasar gören cami minaresi, kontrollü şekilde yıkıldı.

İmamoğlu ilçesi merkezinde bulunan ve 7.7’lik depremde hasar alan çarşı cami minaresi, depremde oluşan çatlak nedeniyle ekiplerin çevrede aldığı güvelik önlemleri ile güvenli olarak yıkıldı.







