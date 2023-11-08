AYM'den dezenformasyon yasası kararı! Yasanın iptali istemini reddetti
7418 Sayılı Basın Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunu'nun 29'uncu maddesiyle TCK'nın 217/A maddesine ekleme yapılarak, "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçu ihdas edilmiş, bu suçu işleyenlerin 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması öngörülmüştü.
Dezenformasyon Yasası nedir?
TCK'ya eklenen 217/A maddesi şöyle:
"Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma: (1) Sırf halk arasında endişe, korku veya panik yaratmak saikiyle, ülkenin iç ve dış güvenliği, kamu düzeni ve genel sağlığı ile ilgili gerçeğe aykırı bir bilgiyi, kamu barışını bozmaya elverişli şekilde alenen yayan kimse, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılır. (2) Fail, suçu gerçek kimliğini gizleyerek veya bir örgütün faaliyeti çerçevesinde işlemesi halinde, birinci fıkraya göre verilen ceza yarı oranında artırılır."
Dezenformasyon Yasası nereye şikayet edilir?
Dezenformasyon yasasına ilişkin şikayetler http://ihbarweb.org.tr adresi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'na bağlı Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nun ihbar hattı, asılsız olduğu düşünülen içeriklerin bildirilebildiği bir yer. Aynı şekilde şüpheli içerik, paylaşıldığı platformun yönetimine de şikayet edilebilir.