CHP Parti Meclis üyeleri listesi belli oldu: Özgür Özel'in A Takımında kimler var?
CHP'nin 38. genel kurul kongresinde Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı kazanarak partisinin 8. genel başkanı seçilen Özgür Özel'in A takımı belli oldu. İşte CHP'nin yeni Parti Meclisi üyeleri isim listesi.
CHP Parti Meclis üyeleri listesi kimler var?
- Burhanettin Bulut
- Ensar Aytekin
- Özgür Ceylan
- Sezgin Tanrıkulu
- Ediz Ün
- Hikmet Yalım Halıcı
- Gökan Zeybek
- Özgür Karabat
- Suat Özçağdaş
- Deniz Yücel
- Murat Bakan
- Cumhur Uzun
- Murat Çan
- Ulaş Karasu
- Hüseyin Can Güner
- Bedirhan Berk Doğru
- Berker Esen
- Cem Aydın
- Umut Dikili
- Uğurcan İrak
- Ahmet Hakan Uyanık
- Ali Abbas Ertürk
- Ali Haydar Fırat
- Vahap Tuncer
- Hüseyin Yaşar
- Erkan Aydın
- Haşim Öztürk
- Bülent Nuri Çavuşoğlu
- Dursun Bulut
- Erdal Aksünger
- Ertan Akbaba
- Mahir Yüksel
- Murat Sönmez
- Turgay Özcan
- Hikmet Erbilgin
- Cenk Erdöl
- Necati Yağcı
- Alkım Denizaslani
- Erhan Adem
- Ecevit Keleş
- Ahmet Kaya
- Bora Terzi
- Eylem Ertuğ Ertuğrul
- Yalçın Görgöz
- Dilşat Korkulu
- Sinan Adıyaman
- Tahsin Tarhan
- İsmail Atakan
- Ünver Ozan
- Işık Baki Aydöner
- Murat Kubilay
- Gamze Taşcıer
- Gizem Coşkun
- Melisa Uğraş
- Canan Taşer
- Aysu Bahar Gülbek
- Sevgi Kılıç
- Sinem Kırçiçek
- Gül Çiftçi
- Selin Sayek Böke
- Şengül Yeşildal
- Şaziye Öztürk
- Erbil Aydınlık
- Pınar Uzun Okakın
- Altınay Görmüş
- Hacer Taş Gültepe
- Zeliha Aksaz
- Şahbaz Burcu Düzen
- Nazan Güneysu
- Fatma Köse
- Şadi Özdemir
CHP PM Bilim, Kültür ve Sanat Platformu üyeleri listesi
60 Parti Meclisi üyesinin 8'i Bilim, Kültür ve Sanat Platformu üyelerinden oluşuyor.
1- İlhan Uzgel
2- Fethi Açıkel
3- Yankı Bağcıoğlu
4- Baran Bozoğlu
5- Volkan Demir
6- Gülşah Deniz Atalar
7- Ali Rıza Erbay
8- Armağan Erdoğan
9- Gökçe Gökçen
10- Yalçın Karatepe
11- Andaç Pamuk
12- Tolga Sa