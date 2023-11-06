Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde alınan hezimet sonrası değişim seslerinin gölgesinde yapılan CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nda Kemal Kılıçdaroğlu koltuğu en yakın adamlarından Özgür Özel'e kaptırdı. Gergin geçen kurultay ile ilgili yapılan yorumlarda, Kılıçdaroğlu'nun altılı masanın küçük siyasi partilerine çok fazla taviz verdiği ve yine kaybettiği belirtilirken, Özel'in reform çağrısı ön plana çıkarıldı.