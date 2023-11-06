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Özgür Özel'in A takımı belli oldu: İşte CHP Parti Meclisi isim listesi

CHP'nin 38. Olağan Kurultayı ikinci gününde devam eti. CHP Genel Başkanı seçilen Özgür Özel'in Parti Meclisi için anahtar listesinin tamamı belli oldu. Peki CHP PM’de kimler var? Özgür Özel’in A takımında hangi isimler yer aldı? İşte CHP Parti Meclis üyeleri isim listesi.

09:15 - 6/11/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
CHP Parti Meclis üyeleri listesi belli oldu: Özgür Özel'in A Takımında kimler var?

CHP Parti Meclis üyeleri listesi belli oldu: Özgür Özel'in A Takımında kimler var?

CHP'nin 38. genel kurul kongresinde Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı kazanarak partisinin 8. genel başkanı seçilen Özgür Özel'in A takımı belli oldu. İşte CHP'nin yeni Parti Meclisi üyeleri isim listesi.

CHP Parti Meclis üyeleri listesi kimler var?

  • Burhanettin Bulut
  • Ensar Aytekin
  • Özgür Ceylan
  • Sezgin Tanrıkulu
  • Ediz Ün
  • Hikmet Yalım Halıcı
  • Gökan Zeybek
  • Özgür Karabat
  • Suat Özçağdaş
  • Deniz Yücel
  • Murat Bakan
  • Cumhur Uzun
  • Murat Çan
  • Ulaş Karasu
  • Hüseyin Can Güner
  • Bedirhan Berk Doğru
  • Berker Esen
  • Cem Aydın
  • Umut Dikili
  • Uğurcan İrak
  • Ahmet Hakan Uyanık
  • Ali Abbas Ertürk
  • Ali Haydar Fırat
  • Vahap Tuncer
  • Hüseyin Yaşar
  • Erkan Aydın
  • Haşim Öztürk
  • Bülent Nuri Çavuşoğlu
  • Dursun Bulut
  • Erdal Aksünger
  • Ertan Akbaba
  • Mahir Yüksel
  • Murat Sönmez
  • Turgay Özcan
  • Hikmet Erbilgin
  • Cenk Erdöl
  • Necati Yağcı
  • Alkım Denizaslani
  • Erhan Adem
  • Ecevit Keleş
  • Ahmet Kaya
  • Bora Terzi
  • Eylem Ertuğ Ertuğrul
  • Yalçın Görgöz
  • Dilşat Korkulu
  • Sinan Adıyaman
  • Tahsin Tarhan
  • İsmail Atakan
  • Ünver Ozan
  • Işık Baki Aydöner
  • Murat Kubilay
  • Gamze Taşcıer
  • Gizem Coşkun
  • Melisa Uğraş
  • Canan Taşer
  • Aysu Bahar Gülbek
  • Sevgi Kılıç
  • Sinem Kırçiçek
  • Gül Çiftçi
  • Selin Sayek Böke
  • Şengül Yeşildal
  • Şaziye Öztürk
  • Erbil Aydınlık
  • Pınar Uzun Okakın
  • Altınay Görmüş
  • Hacer Taş Gültepe
  • Zeliha Aksaz
  • Şahbaz Burcu Düzen
  • Nazan Güneysu
  • Fatma Köse
  • Şadi Özdemir

CHP PM Bilim, Kültür ve Sanat Platformu üyeleri listesi

60 Parti Meclisi üyesinin 8'i Bilim, Kültür ve Sanat Platformu üyelerinden oluşuyor.

1- İlhan Uzgel

2- Fethi Açıkel

3- Yankı Bağcıoğlu

4- Baran Bozoğlu

5- Volkan Demir

6- Gülşah Deniz Atalar

7- Ali Rıza Erbay

8- Armağan Erdoğan

9- Gökçe Gökçen

10- Yalçın Karatepe

11- Andaç Pamuk

12- Tolga Sa



#chp
#CHP Parti Meclisi
#özgür özel
37 dakika önce
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