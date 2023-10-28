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AYM topu Meclis’e attı

Anayasa Mahkemesi, Gezi Parkı davasında hapis cezasına çarptırılan TİP Milletvekili Can Atalay’ın bireysel başvurusuna yönelik verdiği hak ihlali kararının gerekçesini açıkladı.

Abdullah Sarica
04:00 - 28/10/2023 Cumartesi
Güncelleme: 01:38 - 28/10/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
Can Atalay kararının gerekçesi açıklandı.

Can Atalay kararının gerekçesi açıklandı.

Gerekçeli kararda, Anayasa’nın “Temel hak ve hürriyetlerin kötüye kullanılması” kenar başlıklı 14. maddesine işaret edildi. Söz konusu 14. maddeye giren suçların ne olduğunun açık bir şekilde belirlenmediğini belirten AYM, bu maddeye giren suçların yasal düzenleme yapılarak belirlenmesi gerektiğini bildirdi. Gezi Parkı davasında 18 yıl hapis cezasına çarptırılan Can Atalay’ın cezasını onayan Yargıtay 3. Ceza Dairesi, kararında Atalay’ın ceza aldığı “cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevlerini yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüs etme” suçunun 14. madde kapsamında yer aldığına vurgu yaptı. Bu nedenle Atalay’ın yasama dokunulmazlığından faydalanamayacağı belirtildi.

Can Atalay


#TBMM
#Anayasa Mahkemesi
#Gezi Parkı Davası
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