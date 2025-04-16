Dikey Geçiş Sınavı (DGS) başvuruları, 21 Mayıs - 2 Haziran 2025 tarihleri arasında alınacak. Sınav 20 Temmuz’da, sonuçlar ise 14 Ağustos’ta açıklanacak. DGS başvuruları ne zaman açıklanacak?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlanan 2025 sınav takvimine göre, DGS başvuruları bu yıl 21 Mayıs'ta başlayacak ve 2 Haziran'da sona erecek.