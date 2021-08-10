Özgün DGS sınav sonuçları açıklandı mı? DGS tercihleri ne zaman başlıyor?
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DGS sınav sonuçları açıklandı mı? DGS tercihleri ne zaman başlıyor?

DGS sınavı 11 Temmuz'da gerçekleştirilmişti. ÖSYM tarafından düzenlenen DGS sınavına katılan adayların gözü DGS sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihte. Peki, DGS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? DGS tercihleri ne zaman başlayacak? İşte detaylar...

Haber Merkezi Yeni Şafak
DGS sınav sonuçları açıklandı mı? DGS tercihleri ne zaman başlıyor?
dgs

Ön lisans mezunu öğrencilere lisans programına geçiş imkanı sunan DGS geçtiğimiz haftalarda gerçekleştirildi.

Sınava katılan adaylar DGS sonuçlarının açıklanacağı tarihi merak ediyor.

DGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2021-DGS sonuçları sadece 2021-2022 eğitim-öğretim yılı için yapılacak yerleştirmede geçerli olacak. ÖSYM takvimine göre DGS sınav sonuçları 13 Ağustos 2021 tarihinde açıklanacak.

Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin "https://sonuc.osym.gov.tr" internet adresinden veya mobil uygulamalarından öğrenebilecek. Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecek.

YERLEŞTİRME NASIL YAPILACAK?

Yerleştirmeler ise adayların DGS puanları ve tercihleri ile yükseköğretim programlarının kontenjan ve koşulları göz önünde tutularak bilgisayar ortamında yapılacak.

DGS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

2021 DGS tercih takvimi henüz açıklanmadı. Sınav sonuçlarının duyurulmasının ardından tercih kılavuzu yayımlanacak. Kılavuz ile birlikte tercih takvimi ve tüm detaylar belli olacak.

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