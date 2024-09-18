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DGS 2024 puanları açıklandı mı? Dikey Geçiş Sınavı boş kontenjan ve taban puanlar için gözler ÖSYM'de!

DGS kontenjanları ve taban puanları araştırması, tercih dönemi öncesi gündeme geldi. Sonuçların 10 Eylül'e erişime açılmasının ardından adaylar 4 yıllık geçiş bölümlerini merak etmeye başladı. Peki DGS taban puanları açıklandı mı? İşte, 2024 DGS kontenjanlar ve başarı sıralamaları...

09:17 - 18/09/2024 Çarşamba
Yeni Şafak
DGS taban puanları
DGS taban puanları

DGS taban puanları 2024 tablosu adayların gündeminde. Sınav sonuçları ardından tercih başvurusu yapmaya hazırlanan aday öğrencilerin ilk bakacağı kaynak puan listesi olacak. Sınavdan aldıkları puana göre hedeflediği üniversite ve bölümü seçecekler bir yandan YÖK ve ÖSYM ile Dikey Geçiş bölümleri ve DGS kontenjanları sorgulamasına başladı. İşte, DGS taban ve tavan puanları güncel liste...

DGS SONUÇLARI AÇIKLANDI

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin (ÖSYM) yaptığı duyuruya göre sonuçlar açıklandı.

ÖSYM'den yapılan duyuruda şu ifadelere yer verildi:

"30 Haziran 2024 tarihinde uygulanan 2024 Dikey Geçiş Sınavı'nın (2024-DGS) değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır.

Adaylar, sınav sonuçlarına 10 Eylül 2024 tarihinde saat 10.00'dan itibaren T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden erişebilecektir.

DGS TERCİH KILAVUZU YAYIMLANDI MI?

DGS sonuçlarının açıklanması ile birlikte gözler ÖSYM tarafından yayımlanacak olan DGS tercih kılavuzu ve tercihlerin alınacağı tarihlere çevrildi. DGS tercih kılavuzu henüz yayımlanmadı. Tercih kılavuzunun kısa süre içerisinde yayımlanması bekleniyor.

EN FAZLA 30 TERCİH YAPILACAK

Adaylar dikey geçiş yapmak istedikleri yükseköğretim lisans programlarını istek sırasına göre ilgili alana yazacaklar. Bir aday yalnız mezun olduğu alan ile ilgili programlar arasından, koşulları karşılamak şartıyla, Tablo-1’den en çok 30 tercih yapabilecektir. Tercihlerin tümünün kullanılması zorunlu değil.



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