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DGS tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman belli olur? DGS sonuç tarihi belli oldu mu?

DGS tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman belli olur? DGS sonuç tarihi belli oldu mu?

17:2424/09/2024, Salı
Yeni Şafak
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ÖSYM DGS sonuç tarihi açıklandı mı?
ÖSYM DGS sonuç tarihi açıklandı mı?

"DGS tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman belli olur?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. 2 yıllık ön lisans programlarını 4 yıllık bölümlere tamamlamak isteyenler DGS tercih listelerini oluşturuyor. Peki, 2024 DGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, konuya dair detaylar...

"DGS tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman belli olur? DGS sonuç tarihi belli oldu mu?" sorularının cevapları sorgulanan konular arasında yer alıyor. DGS tercihleri, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı'nca alınmaya başlandı. Adaylar, aldıkları puanlara göre tercih listelerini 24 Eylül'e kadar oluşturacak.

DGS TERCİH SÜRECİ DEVAM EDİYOR!

DGS tercihleri, 18 Eylül 2024 tarihinde saat 15.00’ten itibaren adayların T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle ÖSYM’nin resmi internet sitesi “ais.osym.gov.tr” üzerinden yapılabiliyor. DGS tercih işlemleri 24 Eylül 2024 tarihinde saat 23.59’da sona erecek.

DGS TERCİHLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

DGS tercihlerinin ne zaman açıklanacağı henüz netleşmedi. Ancak geçtiğimiz yıl 29 Ağustos-05 Eylül 2023 tarihleri arasında tercihleri alınan 2023 Dikey Geçiş Sınavı (2023-DGS) yerleştirme işlemleri 11 Eylül'de tamamlandı. Bu bilgiler ışığında 2024 DGS tercih sonuçlarının eylül ayının son günlerinde duyurulması bekleniyor. Konuya ilişkin resmi bir açıklama gelmesi halinde haberimiz güncellenecek.

DGS TERCİH SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Adaylar, yerleştirme sonuçlarına ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecek. Bir yükseköğretim programını kazanan adayların kayıt işlemleri ilgili üniversite tarafından ÖSYM tarafından belirlenen tarihler arasında yapılacak.

#dgs sonuçları
#DGS
#ÖSYM

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