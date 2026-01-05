Başakşehir’de aile bütçesi dostu sosyal belediyecilik

Başakşehir Belediyesi’nin, “Öğrencinin Emeği, Başakşehirlinin Ekmeği” projesi, hem gençlerin mesleki gelişimine destek oluyor hem de ilçede ekonomik ve hijyenik ekmeğe erişimi güçlendiriyor. Proje kapsamında her gün yaklaşık 2 bin 500 ekmek, ilçedeki üç farklı noktada 9 TL’den satışa sunuluyor. Uygulama; Başakşehir Belediyesi ile TOKİ Hayme Ana Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi iş birliğiyle yürütülüyor.

ÖĞRENCİLERE EĞİTİM İMKANI

Okulun “Yiyecek ve İçecek Hizmetleri” alanında eğitim gören 12. sınıf öğrencileri ile Mesleki Eğitim Merkezinde çıraklık ve kalfalık eğitimi alan öğrenciler, hijyen standartlarına uygun şekilde üretim gerçekleştiriyor. Üretilen ekmekler; Güvercintepe, Şahintepe ve Ziya Gökalp mahallelerinde yer alan büfelerde vatandaşla buluşuyor.

SOFRALARA BEREKET KATIYORUZ

Belediye ile okul arasında imzalanan protokol kapsamında yürütülen projede ekmekler, gün içinde yoğun talep nedeniyle kısa sürede tükeniyor. İlçe sakinlerinin sağlıklı ve ekonomik ekmeğe daha kolay erişebilmesi amacıyla, gelen talepler doğrultusunda satış noktalarının ve üretim kapasitesinin artırılması hedefleniyor. Projede her gün 16 öğrenci, 1 alan şefi ve 3 usta öğretici görev alıyor. Ekmek üretiminin yanı sıra poğaça, simit, yemek ve çeşitli unlu mamuller de hazırlanıyor. Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, projeye ilişkin değerlendirmesinde, “Hem gençlerimizin meslek öğrenmesine destek oluyoruz hem de sofralara bereket katıyoruz” dedi.

Başakşehirlilerin ikinci yuvaları: BAKMER VE BİZMER

Başakşehir Kadın Aktivite Merkezi (BAKMER) ve Bizim Çınarlar Yaşam Merkezi (BİZMER), ilçede sosyal hayatı güçlendiren, farklı yaş gruplarını destekleyen iki önemli yapı olarak öne çıkıyor. BAKMER; 16 yaş ve üzeri Başakşehirli kadınların kişisel gelişimlerine, iyi oluşlarına ve meslek edinmelerine katkı sunmak amacıyla Nisan 2015’te Sular Vadisi’nde hizmete açıldı. Eylül 2018 itibarıyla BAKMER eğitimleri Kültür Yaşam Merkezlerine de taşınarak erişilebilirliği artırdı. Merkez bünyesinde; eğitim seminerleri, kültür-sanat kursları, kişisel gelişim atölyeleri, tematik etkinlikler düzenleniyor. İlçedeki 14 merkezde kadınlara ücretsiz diyetisyen hizmeti de sunuluyor.

Modern şehirciliğin model ilçesi: Başakşehir

Başakşehir; depreme dayanıklı modern yapı stoğu, akıllı şehircilik uygulamaları ve inovasyon odaklı projeleriyle dikkat çekiyor. İlçede riskli bina oranının %8 olduğu belirtilirken; Başakşehir’in inovasyon vizyonu, ulusal ve uluslararası platformlarda da karşılık buluyor. Avrupa İnovasyonun Başkenti yarışmasında Türkiye’yi temsil ederek üst üste iki yıl finale kalma başarısı gösteren Başakşehir, aynı zamanda girişimcilik ekosistemini destekleyen organizasyonlara da ev sahipliği yapıyor. Türkiye’nin ilk inovasyon ve teknoloji merkezi olarak konumlanan Başakşehir Living Lab, 2011’den bu yana; Türkiye’nin 81 ilinden ve dünyadan 35 ülkeden katılımlarla gerçekleşen yaklaşık 2.400 eğitim programında 200 binden fazla kişiye sertifikalı eğitim verdi. Eğitimler, fiziki uygulamalar, mekân tahsisleri, startup ve kuluçka programlarıyla, şehir hayatına dokunan yenilikçilik modeli hedefleniyor.

Ekonomik oto yıkama hizmetine büyük ilgi

Başakşehir Belediyesinin Başakşehir Millet Bahçesi otoparkı içinde hizmete sunduğu “Hızlı Yıkama” oto yıkama alanı, ekonomik fiyatı ve pratik kullanım modeliyle araç sahiplerinden yoğun ilgi görüyor. Jetonlu sistemle çalışan merkezde, araç sahipleri hızlı ve kontrollü şekilde temizlik yapabiliyor. Vatandaştan gelen yoğun talep üzerine oto yıkama alanının hem kapasitesi artırıldı hem de Bahçeşehir Mahallesine ikinci şube açıldı. Haftanın 7 günü açık olan merkez, günün neredeyse her saatinde dikkat çeken bir yoğunluk yaşıyor.

HEM EKONOMİK HEM DE PRATİK

Merkezde kullanıcılar; dış yıkama, köpük ve araç içi süpürge hizmetlerinden jetonlu sistemle faydalanabiliyor. Araç içi süpürge hizmeti de, özellikle kısa sürede araç içi temizlik yapmak isteyenler için kolaylık sağlıyor. Vatandaşlar, hizmetten memnuniyet duyduklarını belirterek benzer uygulamaların ilçenin diğer noktalarında da yaygınlaşmasını talep ediyor. Özellikle belirli saat dilimlerinde uzun kuyruklar oluşması, bu talebi daha da güçlendiriyor.

Başakşehir’in en büyük kütüphanesi hizmete açıldı

Başakşehir’in en büyük kütüphanesi olarak tasarlanan Başakşehir Millet Kütüphanesi (Millet Kıraathanesi), modern yapısı, zengin kaynakları ve sosyal alanlarıyla ilçenin kültür-eğitim hayatına yeni bir soluk getiriyor. Basılı ve dijital koleksiyonun yanı sıra erişilebilirlik odaklı uygulamalarıyla da dikkat çeken kütüphane, her yaş grubundan kullanıcıya konforlu bir çalışma ve öğrenme ortamı sunuyor.

2.500 METREKARELİK MODERN KÜLTÜR ALANI

Başakşehir Belediyesi merkez yerleşkesine inşa edilen tesis; 2.500 m2’lik alanıyla ilçenin en büyük kütüphane yatırımı oldu. Kütüphanede; 472 kişilik okuma salonu, 56 kişilik İhtisas Kütüphanesi, atölye ve eğitim çalışmalarına yönelik 45 kişilik cep salonu bulunuyor.

Kütüphanenin öne çıkan bölümlerinden İhtisas Kütüphanesi, lisansüstü öğrencilerden akademisyenlere, araştırmacılardan profesyonel kullanıcılara kadar yoğun odak gerektiren çalışma ihtiyacına özel olarak tasarlandı. Sessiz alan kurgusu, masa düzeni ve ışık planlamasıyla uzun süreli verimli çalışmayı destekleyen bir ortam hedefleniyor.

83 BİNE YAKIN KAYNAK, ERİŞİLEBİLİR HİZMETLER

Haftanın 7 günü 09.00–23.00 saatleri arasında hizmet veren kütüphanede; 33 bin basılı, 26 bin dijital kitap ve görme engellilere yönelik 23.511 sesli kitap olmak üzere toplamda 83 bine yakın kaynak okuyuculara sunuluyor. Görme engelli bireylerin bilgiye erişimini güçlendirmeyi amaçlayan “Senin Sesin, Benim Kitabım” projesi kapsamında oluşturulan kitap seslendirme stüdyosu da, kütüphaneye ayrı bir değer katıyor. Giriş bölümünde yer alan Mola Kafe ise uzun saatler çalışan öğrenciler için kısa molalara sıcak bir alan oluşturuyor. Kütüphanedeki rezervasyon ve kitap tarama gibi işlemler, kutuphane.basaksehir.bel.tr/yordam adresi üzerinden dijital olarak yapılabiliyor.

KÜLTÜR YAŞAM MERKEZLERİNDE ÜCRETSİZ EĞİTİMLER