Konya Büyükşehir’den tarihi ulaşım yatırımları

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Büyükşehir Belediyesi iş birliğinde yapımı sürdürülen KONYARAY Banliyö Hattı Projesinde çalışmalar hızla devam ediyor. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, bir şehrin kalkınmasındaki en temel unsurlardan birinin, elverişli ve güçlü bir ulaşım altyapısı olduğunu anımsatarak, bu doğrultuda Konya için değerli birçok projeyi tek tek hayata geçirdiklerini söyledi. Konya’nın raylı sistem ulaşım altyapısını Türkiye’de örnek gösterilecek bir hale getirmek istediklerini ve bunu milli bir sorumluluk olarak gördüklerini kaydeden Başkan Altay, bu kapsamda Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile birlikte yürüttükleri KONYARAY Banliyö Hattı’nın şehrin toplu ulaşımında çok önemli bir yere sahip olacağını vurguladı.

KONYA TARİHİNİN EN ÖNEMLİ ULAŞIM YATIRIMLARINDAN

Başkan Altay, TCDD’nin, Meram Gar’dan başlayıp, Lojistik Merkezi’ne ve sonrasında Aşağı Pınarbaşı’na kadar uzanan 23 kilometrelik ilk etaptaki çalışmalara kesintisiz bir şekilde devam ettiğini belirterek, Büyükşehir Belediyesi olarak kendilerinin de İslam Kalkınma Bankası ile araç alım sürecini yürüttüklerini aktardı. Başkan Altay, “Şu anda yüzde 80 seviyesindeyiz. KONYARAY Banliyö Hattı projemiz, Konya tarihinin en önemli ulaşım yatırımlarından biri. İnşallah 2027 yılında işletime açmayı düşünüyoruz. Bu hizmetlerinden dolayı Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a, Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Abdulkadir Uraloğlu’na ve TCDD Genel Müdürümüz Veysi Kurt beye teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

RAYLI SİSTEMDE YENİ BİR DÖNEM BAŞLAYACAK

KONYARAY Banliyö Hattı’nın yanında, devam eden diğer raylı sistem hatlarındaki son durum hakkında da bilgi veren Başkan Altay, “Tamamen öz kaynaklarla yürüttüğümüz Stadyum- Şehir Hastanesi hattının birinci etabı olan 11.1 kilometrelik Şehir Hastanesi-Yeni Sanayi arasındaki bölüm ile bakanlığımızın uhdesinde olan 10 kilometrelik ikinci etaptaki çalışmalar da süratle devam ediyor. Ayrıca ilk etabı 13,8 kilometre, toplam 17,8 kilometre uzunluğunda çift hat olarak hizmet verecek Barış Caddesi Tramvay hattında ihale süreci devam ediyor. Bu önemli projeler tamamlandığında şehrimizde raylı sistemde yeni bir dönem başlayacak inşallah. Vatandaşlarımızın hızlı, güvenli ve çevreci ulaşım imkanlarına kavuşması için gayret ediyoruz. Hayırlı olmasını diliyorum” sözleriyle konuşmasını tamamladı.

ULAŞIM ALTYAPISINDA GÖZÜ ZİRVEYE DİKTİ

Başkan Altay, Konya’da bugüne kadar ifade edilmiş adeta hayal niteliğindeki işleri gerçekleştirdiklerini vurgulayarak, “Şehrimize 116 kilometre ilave raylı sistem hattı kazandırmak istiyoruz. Böylece Konya Anadolu şehirleri içerisinde açık ara raylı sistemde çok öne çıkmış bir şehir olacak. İnsanların toplu olarak kullanılan alanlara raylı sistemlerle hızlı ve entegre bir şekilde ulaşımını sağlayabilmek çok önemli. Bu işte bize destek olan Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Sayın Abdulkadir Uraloğlu’na, AYGM Müdürümüz Yalçın Eyigün’e, TCDD Genel Müdürümüz Veysi Beye özellikle teşekkür ediyorum. Barış Caddesi Tramvay Hattımızın kredilendirilmesinde desteğini bizden esirgemeyen Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Sayın Murat Kurum’a, İlBank AŞ’nin değerli Yönetim Kurulu Başkanı Burak Demiralp beye ve İlbank Genel Müdürümüz Recep Türk Beye de teşekkür ediyorum. El ele verince yapamayacağımız iş yok” diye konuştu.



