Diyarbakır’da beklenen kar geldi. Sabah erken saatlerde kent merkezinde kar yağışı başlarken, yüksek kesimler beyaza büründü. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, olumsuz hava koşullarına karşın dikkatli olunması gerektiğini ifade etti. Peki Diyarbakır’da hava nasıl olacak? İşte Meteoroloji Diyarbakır 5 günlük hava durumu tahminleri.
Diyarbakır’da günler öncesinde uyarısı yapılan soğuk hava etkili oluyor. Diyarbakır'da, sabah işe ve okula gitmek için evden çıkanlar, sabahın erken saatlerinde kar sürprizi ile karşılaştı.
merkezde kar yağışı sabah saat 08.16'dan itibaren başladı. Yüksel kesimler beyaza büründü. Meteoroloji 15’inci Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan karla karışık yağmur ve kar uyarısının ardından Çermik, Çüngüş, Dicle, Ergani ve Kulp ilçelerinde kar yağışı etkili oldu. Peki Diyarbakır’da hava durumu önümüzdeki 5 gün nasıl olacak? İşte Diyarbakır hava durum Meteoroloji tahminleri.
Diyarbakır’da bugün hava nasıl olacak?
26 Kasım 2024 Salı günü Diyarbakır hava durumu tahmini şöyle: Hava sıcaklığı 3° C, nem oranı % 76, rüzgar 5km/s ve Yağmurlu olması bekleniyor.
Diyarbakır’da yarın hava nasıl olacak?
Diyarbakır yarınki hava durumu ise şöyle: Hava sıcaklığı -1° C, Güneşli olması bekleniyor.
Diyarbakır 5 günlük hava durum
26 Kasım 2024 Salı günü yağmurlu, sıcaklık 3° C, 27 Kasım 2024 Çarşamba günü güneşli, sıcaklık 5° C, 28 Kasım 2024 Perşembe günü güneşli, sıcaklık 6° C, 29 Kasım 2024 Cuma günü güneşli, sıcaklık 7° C, 29 Kasım 2024 Cuma günü güneşli, sıcaklık 8° C
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