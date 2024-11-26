Diyarbakır’da günler öncesinde uyarısı yapılan soğuk hava etkili oluyor. Diyarbakır'da, sabah işe ve okula gitmek için evden çıkanlar, sabahın erken saatlerinde kar sürprizi ile karşılaştı.

merkezde kar yağışı sabah saat 08.16'dan itibaren başladı. Yüksel kesimler beyaza büründü. Meteoroloji 15’inci Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan karla karışık yağmur ve kar uyarısının ardından Çermik, Çüngüş, Dicle, Ergani ve Kulp ilçelerinde kar yağışı etkili oldu. Peki Diyarbakır’da hava durumu önümüzdeki 5 gün nasıl olacak? İşte Diyarbakır hava durum Meteoroloji tahminleri.