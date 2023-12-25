"Doğalgaz desteği başvuruları başladı mı, ne zaman?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Doğalgaz yardımı ödeme tarihi 2023-2024 yılı için yeniden gündeme geldi. İhtiyaç sahibi vatandaşlara yönelik verilen doğalgaz desteği ısıl harita baz alınarak belirlenen tutarlarla iki dönemde veriliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ihtiyaç sahiplerine 900 TL ila 2500 TL arasında yapılan maddi yardımın artırıldığını duyurdu. Peki, Doğalgaz desteği başvuruları başladı mı, ne zaman? Doğalgaz desteği ne kadar, kaç TL oldu, başvurular nereden yapılır?