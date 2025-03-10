Son dakika gelişmesi ile AK Parti Milletvekilleri, doğum yardımı ile ilgili düzenlemeyi Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) sundu. Doğum yardımına ilişkin yeni düzenlemede aranacak şartlar açıklandı. Birçok kişinin yakından takip ettiği doğum yardımı ile ilgili düzenlemelere dair detaylar haberimizde.





DOĞUM YARDIMI DÜZENLEMESİ TBMM'DE





Doğum yardımına ilişkin 633 sayılı KHK'de değişiklik yapılacak. Buna göre, Türk vatandaşlarına, 1 Ocak 2025 ve sonrasında canlı doğan çocukları için başvuru yapılması ve Türkiye'de ikamet ediyor olmaları koşuluyla tek seferlik veya 5 yaşını tamamlayana kadar aylık olarak doğum yardımı yapılacak.





DOĞUM YARDIMI ÖDEMELERİ NE KADAR OLACAK?





Doğum yardımı yapılacak çocuk sayısı, her bir çocuk için yapılacak yardım miktarı ile bu hükmün uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Cumhurbaşkanınca belirlenecek. Doğum yardımı ödemeleri, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonundan yapılacak. Bu amaçla ihtiyaç duyulan kaynak genel bütçeden Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonuna aktarılacak. Doğum yardımı, hiçbir vergi ve kesintiye tabi tutulmaksızın ödenecek ve haczedilemeyecek.





Doğum Yardımı ödemeleri ne zaman ve nereden yapılır?

Doğum Yardımı ödemeleri yapılan başvurunun Doğum Yardımı Sistemine (DYS) girildiği ayı takip eden ay içerisinde hak sahiplerince PTT şubelerinden çekilebilmektedir.

Doğum yardımından kimler faydalanabilir?

Doğum Yardımı, Türk vatandaşları ile Mavi kart sahiplerine verilir. Annenin veya babanın veyahut her ikisinin de Türk vatandaşı ya da Mavi kart sahibi olması gerekmektedir. Doğum Yardımı, 15.05.2015 tarihinde ve sonrasında gerçekleşen canlı doğumlar için verilir. Bu tarihten önce doğan çocuklar için Doğum Yardımı verilmez. Ancak ödeme miktarına esas çocuk sırasının tespitinde, diğer bir deyişle yeni doğan çocuğun kaçıncı çocuk olduğunun belirlenmesinde 15.05.2015 tarihinden önce doğmuş olan çocuklar da sayılır.





Bir çocuğum var, ayrıca hamileyim. 15 Mayıs 2015 sonrasında ikiz çocuğum olduğu takdirde ne kadar ödeme alabilirim?

Sıralamaya göre, ikiz çocuklarınız 2. ve 3. çocuk olarak değerlendirilir. Toplamda 1.000 TL ödeme hesaplanır.

İki tane çocuğum var. 15 Mayıs 2015 tarihinden sonra tekrar doğum yaptığım takdirde ne kadar ödeme alabilirim?

3. çocuk olarak 600 TL ödeme alabilirsiniz.

Kişi evde doğum yaptığı takdirde Doğum Yardımından yararlanabilir mi?