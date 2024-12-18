Fed faiz kararı bugün açıklanacak. Amerika Merkez Bankası aralık ayına ilişkin faiz toplantısı piyasalarda büyük bir dikkatle takip ediliyor. Fed’in faiz kararı öncesi dolar hareketlendi. Peki dolar bugün ne kadar oldu, dolar çıktı mı, ne kadar yükseldi? İşte detaylar.