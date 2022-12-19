Dünya Kupası’nın en iyileri ödüllerini aldı | Turnuvanın en değerli oyuncusu kim?

2022 FIFA Dünya Kupası’nda şampiyon Arjantin olurken, en iyi oyuncular da seremonide ödüllerini aldı. Turnuvada 8 gol atan Kylian Mbappe, altın ayakkabı ödülünün sahibi olurken, en iyi oyuncu ödülü Arjantin’in kaptanı Lionel Messi’ye verildi.

2022 DÜNYA KUPASI EN İYİ ÖDÜLLERİ

Katar’ın ev sahipliği yaptığı 2022 FIFA Dünya Kupası finalinde Arjantin, Fransa’yı penaltı atışları sonrası mağlup ederek 36 yıl sonra şampiyonluğunu ilan etti. Tangocular maçın ardından altın madalyalarını alırken, ellerinde yükselen Dünya Kupası ile birlikte büyük sevinç yaşadılar.

ALTIN AYAKKABI ÖDÜLÜ KİME VERİLDİ?

Altın ayakkabı ödülü

Dünya Kupası finalinde hat-trick yapan Kylian Mbappe, bu turnuvada toplam 8 kez gol sevinci yaşadı. 23 yaşındaki Fransız forvet üst üste iki kez final oynama başarısı gösterirken dünya kupalarında toplam gol sayısını 12’ye yükseltti. Grup maçlarında Avustralya’ya 1, Danimarka’ya da 2 gol atan Mbappe, son 16 turunda Polonya karşılaşmasında 2 gole imza atmıştı.

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ALTIN TOP ÖDÜLÜ KİME VERİLDİ?

Altın top ödülü

Arjantin’in şampiyon olmasında büyük pay sahibi olan Lionel Messi, turnuvanın en iyi oyuncusuna verilen altın top ödülünün sahibi oldu. 35 yaşındaki yıldız, turnuvada 7 gole imza attı.

EN İYİ KALECİ VE EN İYİ GEÇN OYUNCU ÖDÜLLERİ

Altın eldiven ödülü

Arjantin’in kalecisi Emiliano Martinez, 2022 Dünya Kupası’nın en iyi kalecisi seçilirken, takım arkadaşı Enzo Fernandez, en iyi genç oyuncu seçildi.

ÖZGÜN Dünya kupası madalyası gerçek altından mı?