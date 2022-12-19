Özgün Dünya Kupasının en iyileri ödüllerini aldı | Turnuvanın en değerli oyuncusu kim?
ÖZGÜN HABERLER

Dünya Kupası’nın en iyileri ödüllerini aldı | Turnuvanın en değerli oyuncusu kim?

2022 FIFA Dünya Kupası'nda şampiyonluğa ulaşan Arjantin, düzenlenen törenle kupasını aldı. Dünya Kupası’nda şampiyon Arjantin olurken, en iyi oyuncular da seremonide ödüllerini aldı. En iyi oyuncu ödülü Arjantin’in kaptanı Lionel Messi’ye verildi. Altın eldiven, altın ayakkabı ve altın top ödülleri de sahiplerini buldu. İşte 2022 Dünya kupası en iyi ödülleri...

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
Dünya kupasında altın eldiven, atın ayakkabı, altın top ödüllerini kimler aldı? FIFA 2022 DÜNYA KUPASI EN İYİ ÖDÜLLERİ
Dünya kupası en iyi ödülleri 2022

2022 FIFA Dünya Kupası’nda şampiyon Arjantin olurken, en iyi oyuncular da seremonide ödüllerini aldı. Turnuvada 8 gol atan Kylian Mbappe, altın ayakkabı ödülünün sahibi olurken, en iyi oyuncu ödülü Arjantin’in kaptanı Lionel Messi’ye verildi.

2022 DÜNYA KUPASI EN İYİ ÖDÜLLERİ

Katar’ın ev sahipliği yaptığı 2022 FIFA Dünya Kupası finalinde Arjantin, Fransa’yı penaltı atışları sonrası mağlup ederek 36 yıl sonra şampiyonluğunu ilan etti. Tangocular maçın ardından altın madalyalarını alırken, ellerinde yükselen Dünya Kupası ile birlikte büyük sevinç yaşadılar.

ALTIN AYAKKABI ÖDÜLÜ KİME VERİLDİ?

Altın ayakkabı ödülü
Altın ayakkabı ödülü

Dünya Kupası finalinde hat-trick yapan Kylian Mbappe, bu turnuvada toplam 8 kez gol sevinci yaşadı. 23 yaşındaki Fransız forvet üst üste iki kez final oynama başarısı gösterirken dünya kupalarında toplam gol sayısını 12’ye yükseltti. Grup maçlarında Avustralya’ya 1, Danimarka’ya da 2 gol atan Mbappe, son 16 turunda Polonya karşılaşmasında 2 gole imza atmıştı.

ALTIN TOP ÖDÜLÜ KİME VERİLDİ?

Altın top ödülü
Altın top ödülü

Arjantin’in şampiyon olmasında büyük pay sahibi olan Lionel Messi, turnuvanın en iyi oyuncusuna verilen altın top ödülünün sahibi oldu. 35 yaşındaki yıldız, turnuvada 7 gole imza attı.

EN İYİ KALECİ VE EN İYİ GEÇN OYUNCU ÖDÜLLERİ

Altın eldiven ödülü
Altın eldiven ödülü

Arjantin’in kalecisi Emiliano Martinez, 2022 Dünya Kupası’nın en iyi kalecisi seçilirken, takım arkadaşı Enzo Fernandez, en iyi genç oyuncu seçildi.

Dünya kupası madalyası gerçek altından mı?
ÖZGÜN
Dünya kupası madalyası gerçek altından mı?

2022 Dünya Kupası Finali: Şampiyon Arjantin!
ÖZGÜN
2022 Dünya Kupası Finali: Şampiyon Arjantin!
Türk Görev Gücü geri dönüyor

'Türk Görev Gücü' geri dönüyor

​Katar'a destek için gitmişlerdi: Türkiye'nin gururu oldular.
TSKnın yeni gücü

TSK'nın yeni gücü

Sadece sayılı ülkede var: Dakikada altı atış yapıyor.
İlk kruvaziyer gemisi Orduya demir attı: Hayaldi gerçek oldu

'CHP ve yavru muhalefet onlarla beraber yürüyor.'

​Dünya Kupası iki yılda bir düzenlenebilir.

TÜİK rakamları güncelledi: İl il belli oldu.

Herkes para kazanmak için topluyordu: Artık dokunamayacaklar.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.