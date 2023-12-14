180 hasta Türkiye’de şifa arıyor

Türkiye’nin yoğun çabaları ile Mısır El Ariş’ten 5 grup halinde Ankara’ya getirilen 182 hastadan 2’si vefat etti. 180 hastanın ise tetkikleri yapıldı ve tedavilerine başlandı. Bilkent ve Etlik Şehir hastanelerinde kendilerine ayrılan serviste tedavi edilen hastalara beraberinde gelen 147 refakatçi eşlik ediyor.
6 HASTA YOĞUN BAKIMDA
Tahliye edilen hastaların büyük çoğunluğu onkolojik ve ortopedik vakalar. 95 hasta kanser tedavisi görürken 85 hasta da bombardıman sonucunda oluşan kırıklar, travma, yaralanma sebebiyle tedavi görüyor. 6 hasta yoğun bakımda. Birisi göğüs diğeri mide kanseri olan iki hastanın durumu ciddi, entübe durumdalar.
ASHOUR BACAKLARI İÇİN TÜRKİYE’DE
5’inci grupta gelen hastalardan 37’si bebek ve çocuk, 31’i erişkin. Gelen hastalardan birisi İsrail saldırıları sırasında yaralanan, “Bacaklarımı hissedemiyorum” sözüyle sesini dünyaya duyurmaya çalışan 9 yaşındaki Rital Ashour. Açık yara ve doku kaybı olan Ashour’un iki bacağının kesilme durumu var.