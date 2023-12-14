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Dünya

180 hasta Türkiye’de şifa arıyor

İsrail’in bombardımanı nedeniyle tedavileri yarım kalan ve Türkiye’ye getirilen Gazzelilerin tedavileri Ankara’da devam ediyor.

Merve Safa Akıntürk
04:00 - 14/12/2023 Perşembe
Güncelleme: 02:27 - 14/12/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Arşiv.
Arşiv.

Türkiye’nin yoğun çabaları ile Mısır El Ariş’ten 5 grup halinde Ankara’ya getirilen 182 hastadan 2’si vefat etti. 180 hastanın ise tetkikleri yapıldı ve tedavilerine başlandı. Bilkent ve Etlik Şehir hastanelerinde kendilerine ayrılan serviste tedavi edilen hastalara beraberinde gelen 147 refakatçi eşlik ediyor.

6 HASTA YOĞUN BAKIMDA

Tahliye edilen hastaların büyük çoğunluğu onkolojik ve ortopedik vakalar. 95 hasta kanser tedavisi görürken 85 hasta da bombardıman sonucunda oluşan kırıklar, travma, yaralanma sebebiyle tedavi görüyor. 6 hasta yoğun bakımda. Birisi göğüs diğeri mide kanseri olan iki hastanın durumu ciddi, entübe durumdalar.

ASHOUR BACAKLARI İÇİN TÜRKİYE’DE

5’inci grupta gelen hastalardan 37’si bebek ve çocuk, 31’i erişkin. Gelen hastalardan birisi İsrail saldırıları sırasında yaralanan, “Bacaklarımı hissedemiyorum” sözüyle sesini dünyaya duyurmaya çalışan 9 yaşındaki Rital Ashour. Açık yara ve doku kaybı olan Ashour’un iki bacağının kesilme durumu var.


İsrail'de muhalefet lideri Lapid 'Gazze Kasabı' Netanyahu'ya karşı ayaklandı: Bu çok tehlikeli
İsrail'de muhalefet lideri Lapid 'Gazze Kasabı' Netanyahu'ya karşı ayaklandı: Bu çok tehlikeli

'Gazze kasabı' Binyamin Netanyahu'nun Filistinlilere yönelik sürdürdüğü katliam saldırıları İsrail'de muhalefeti ayaklandırdı. İsrail muhalefet lideri Yair Lapid, Netanyahu'yu sert sözlerle eleştirdi. Filistin Devlet Başkanı Abbas'ın Gazze Şeridi'ni yöneteceğine dair tartışmaların Netanyahu tarafından durduk yere ortaya çıkarıldığını savunan Lapid, Netanyahu'nun bu tartışmayı çıkararak hayatı boyunca yaptığı aynı şeyi tekrarladığını savundu. Netanyahu'nun yalan söylediğini, kışkırttığını ve nefret ürettiğini ifade eden Lapid, "7 Ekim'den hiçbir şey öğrenmedi. Felaket onu değiştirmedi. Suçunu kabul edemiyor. Bu adam ülkenin başkanı olmaya devam edemez, bu çok tehlikeli” dedi.


#Filistin
#Gazze
#Türkiye
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