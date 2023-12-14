180 hasta Türkiye’de şifa arıyor

'Gazze kasabı' Binyamin Netanyahu'nun Filistinlilere yönelik sürdürdüğü katliam saldırıları İsrail'de muhalefeti ayaklandırdı. İsrail muhalefet lideri Yair Lapid, Netanyahu'yu sert sözlerle eleştirdi. Filistin Devlet Başkanı Abbas'ın Gazze Şeridi'ni yöneteceğine dair tartışmaların Netanyahu tarafından durduk yere ortaya çıkarıldığını savunan Lapid, Netanyahu'nun bu tartışmayı çıkararak hayatı boyunca yaptığı aynı şeyi tekrarladığını savundu. Netanyahu'nun yalan söylediğini, kışkırttığını ve nefret ürettiğini ifade eden Lapid, "7 Ekim'den hiçbir şey öğrenmedi. Felaket onu değiştirmedi. Suçunu kabul edemiyor. Bu adam ülkenin başkanı olmaya devam edemez, bu çok tehlikeli” dedi.