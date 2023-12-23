Kadın çocuk ayırt etmeksizin soykırımını aralıksız sürdüren ve Gazze’ye aralıksız bomba yağdıran terör devleti İsrail, 7 Ekim’den bu yana gerçekleştirdiği saldırılarda 20 binden fazla kişiyi öldürerek tarih kitaplarına kara bir leke olarak kazındı. Gazze’deki Sağlık Bakanlığı, işgalci İsrail güçlerinin 7 Ekim’den bu yana yoğun saldırı altında tuttuğu Gazze Şeridi’nde ölen Filistinlilerin sayısının 20 bin 57 olduğunu duyurdu. 76 günde ortaya çıkan korkunç bilanço, iki ülke arasındaki çatışmalarda en fazla Filistinlinin öldüğü savaş olarak kayıtlara geçti. Sivil yerleşkeleri güdümsüz bombalarla hedef alan işgalci gücün sebebiyet verdiği vahşet, 1948 yılında 15 binden fazla kişiyi öldürerek Filistinlileri sürgüne zorladığı Nekbe’den (Büyük Felaket) bile beter.

BİLANÇO DAHA DA AĞIRLAŞACAK

Yerel kaynaklar İsrail’in saldırılarında son 48 saatte 390 Filistinlinin öldüğünü, 734 kişinin de yaralandığını duyurdu. 2 buçuk aylık süreçte İsrail saldırıları sonucu yaralananların sayısı ise 53 bin 320’ye yükseldi. 20 bin 57 kişinin katledildiği saldırılarda, Gazze Şeridi’nde her yüz kişiden biri öldü. Birleşmiş Milletler Gazze Sağlık Bakanlığı verilerini onaylarken, İsrail bombardımanı sonucu oluşan enkazların kısıtlı imkanlar nedeniyle kaldırılamadığını, bu yüzden sayının bilinenden çok daha fazla olacağını kaydetti.

APTAL BOMBA İLE TOPLU KATLİAM

Uluslararası kuruluşlar, gelişmiş teknolojik mühimmatlara sahip olan İsrail’in, buna karşılık, “Aptal bomba” olarak bilinen, hedef gözetmeden büyük bölgeleri hedef alan güdümsüz mühimmatlar kullandığını, bu yüzden bilançonun orantısız bir şekilde arttığını kaydetti. Özellikle Gazze’nin kuzeyindeki altyapının ağır şekilde tahrip edildiğini vurgulayan analistler, işgalci gücün 2 tonluk Mark 84’ler gibi büyük bombalar kullandığına işaret etti. ABD istihbarat raporlarında da İsrail’in, savaşın başlangıcından bu yana Gazze’de kullandığı mühimmatın yarısının güdümsüz bomba olduğu belirtildi.

GERİLİM DÜŞMÜYOR

Çatışma verilerini inceleyen Brown Üniversitesi, savaşın maliyetinin, dünya savaşları yüzyılı olarak bilinen 20. yüzyıldaki savaşlara denk olduğunu duyurdu. Standart çatışmalarda her geçen gün tansiyonun düşmesi gerektiğini ancak Gazze’de bu durumun tam tersi olduğunu kaydeden araştırmacılar, 7 Ekim’den 24 Kasım’a kadar her gün ortalama 277 kişinin öldüğünü, 1 Aralık’tan bu yana geçen sürede günlük ortalama ölüm sayısı 300’ün üzerine çıktığını ifade etti.

BIDEN YÖNETİMİ DE RAHATSIZ

Terör devletinin gerçekleştirdiği soykırımın en büyük destekçisi ABD de bu durumdan rahatsızlığını dile getirmeye başladı. ABD Başkanı Joe Biden, “Hamas mensubu-sivil ayrımı gözetmeyen bombalamanın” İsrail’e verilen desteğe mal olmaya başladığını belirtti. Ulusal Güvenlik Konseyi sözcüsü John Kirby’de İsrail’e saldırıların şiddet dozajını düşürmesi tavsiyesinde bulunduklarını ifade etti.

1 tonluk bombayı belgeledi

New York Times (NYT) gazetesi İsrail'in Filistinli sivil halka güvenli olarak gösterdiği bölgeleri 900-1000 kiloluk bombalarla bombaladığını ortaya çıkardı. NYT, yayınladığı analizinde İsrail'in sivillerin gitmesini önerdiği yerleri bombaladığını yazdı. The New York Times'ın okuyucuları paylaştığı görsel kanıtlara göre, savaşın ilk altı haftası boyunca İsrail, siviller için güvenli olarak belirlediği bölgelerde rutin olarak en yıkıcı bombalarını kullandı. NYT yapay zeka aracılığı ile Gazze'nin güneyindeki uydu görüntülerini inceledi. İsrail'in ana müttefiki ABD'nin Gazze'nin bombalanması için 7 Ekim'den bu yana 5 binden fazla MK-84 bombası gönderdiğini yazan gazete 900 kg ağırlığındaki bombaların F-16 gibi savaş uçaklarından atılan en büyük bombalar olduğunu yazdı.

Hedefleri Filistin'i yok etmek

20 binden fazla sivili katleden terör devleti İsrail, Gazze’de sembolik Filistin binalarının ve Hamas hükümetine ait kurumların bulunduğu "Filistin Meydanı"nı bombalarla yok etti. Saldırılar nedeniyle boşaltılan ancak öncesinde yaklaşık 30 bin kişinin ikamet ettiği bölgedeki kurumlar arasında, Hamas'ın Gazze sorumlusu Yahya Sinvar ve Hamas'ın Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniye'nin ofisleri ile Yüksek Yargı Konseyi binası bulunuyordu. Sembolik değer taşıyan bölgenin günler öncesinden boşaltılmış olması, İsrail’in Filistinlileri ve onlara ait her izi yok etme isteğinin tezahürü olarak yorumlandı.







