Yerel kaynaklar İsrail’in saldırılarında son 48 saatte 390 Filistinlinin öldüğünü, 734 kişinin de yaralandığını duyurdu. 2 buçuk aylık süreçte İsrail saldırıları sonucu yaralananların sayısı ise 53 bin 320’ye yükseldi. 20 bin 57 kişinin katledildiği saldırılarda, Gazze Şeridi’nde her yüz kişiden biri öldü. Birleşmiş Milletler Gazze Sağlık Bakanlığı verilerini onaylarken, İsrail bombardımanı sonucu oluşan enkazların kısıtlı imkanlar nedeniyle kaldırılamadığını, bu yüzden sayının bilinenden çok daha fazla olacağını kaydetti.

Çatışma verilerini inceleyen Brown Üniversitesi, savaşın maliyetinin, dünya savaşları yüzyılı olarak bilinen 20. yüzyıldaki savaşlara denk olduğunu duyurdu. Standart çatışmalarda her geçen gün tansiyonun düşmesi gerektiğini ancak Gazze’de bu durumun tam tersi olduğunu kaydeden araştırmacılar, 7 Ekim’den 24 Kasım’a kadar her gün ortalama 277 kişinin öldüğünü, 1 Aralık’tan bu yana geçen sürede günlük ortalama ölüm sayısı 300’ün üzerine çıktığını ifade etti.

New York Times (NYT) gazetesi İsrail'in Filistinli sivil halka güvenli olarak gösterdiği bölgeleri 900-1000 kiloluk bombalarla bombaladığını ortaya çıkardı. NYT, yayınladığı analizinde İsrail'in sivillerin gitmesini önerdiği yerleri bombaladığını yazdı. The New York Times'ın okuyucuları paylaştığı görsel kanıtlara göre, savaşın ilk altı haftası boyunca İsrail, siviller için güvenli olarak belirlediği bölgelerde rutin olarak en yıkıcı bombalarını kullandı. NYT yapay zeka aracılığı ile Gazze'nin güneyindeki uydu görüntülerini inceledi. İsrail'in ana müttefiki ABD'nin Gazze'nin bombalanması için 7 Ekim'den bu yana 5 binden fazla MK-84 bombası gönderdiğini yazan gazete 900 kg ağırlığındaki bombaların F-16 gibi savaş uçaklarından atılan en büyük bombalar olduğunu yazdı.