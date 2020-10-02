​28 yıl sonra öz vatanda

Karabağ’da Ermenistan’ın tahriki ile başlayan çatışmalar 5. gününü geride bıraktı. Dağlık arazi şartları ve sivil hassasiyeti nedeniyle adım adım ilerleyen Azerbaycan ordusu, Ermeni ordusuna havadan ve karadan ağır darbeler indirdi.

Topçular gece boyunca Ermeni silahlı kuvvetlerinin mevzilerini top atışları ile dövdü. Ağdara/Madagiz yönündeki çatışmalarda Ermeni Ordusu’nun 6. Dağ Tüfeği Alayı’na yardıma gelen 193.Özel Taarruz Taburu’nun unsurlarının bir bölümü imha edildi. Sağ kurtulanlar ise birliğin sancağını ve belgelerini bırakarak kaçtı. Alay komutanı ve yardımcısı ağır yaralandı.

BİRLİK TOPTAN YOK OLDU

Murovdağ yaylası yakınında da bölgeye yardım için gönderilen 20 kişilik Ermeni birliği tamamen yok edildi. Azerbaycan Milli Savunma Bakanlığı verilerine göre 5 günlük süre zarfında 200 kadar tank ve diğer zırhlı araçlar, 228 topçu parçası, roketatar, havan kaybetti. Bunların yanı sıra 30 hava savunma sistemi, 6 komuta kontrol ve komuta gözlem noktası, 5 cephane deposu, 110’dan fazla araç ve bir S-300 uçaksavar füzesi sistemi imha edildi.

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SİLAHLARI BIRAKIP KAÇTILAR

Azerbaycan ordusu işgalden kurtardığı Garakhanbeyli, Garvand, Horadiz, Yukarı Abdurrahmanlı Boyuk Marcanlı ve Nüzgar köylerindeki mayın ve patlayıcı temizliğini de tamamladı. Azerbaycan askerleri 28 yıl sonra işgalden kurtarılan köylerdeki mevzilenmesini tamamladı. Azerbaycan resmi yayın organları ve ülke basını bölgeye ilişkin görüntüleri paylaştı.

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DÜŞMANI TEMİZLEYECEĞİZ

Görüntülerde Ermeni ordusunun hurdaya dönen askeri araçları ve değişik çap ve markalarda çok sayıda silahı geride bırakarak kaçtığı görüldü. İşgalden temizlenen bölgede görevine devam eden Azerbaycanlı komutanlardan Vasıf Mirzaoğlu, “Bu topraklar bizim. Öz topraklarımızı düşmandan kurtardık. Bu topraklar bizimdir, bizim da olacak. Düşmanı tamamen temizleyeceğiz” dedi.

Köylere top ateşi

Cephe hattında zor duruma düşen ve ağır kayıplar veren Ermenistan ordusu, sivil yerleşim birimlerini hedef aldı. Ermenistan ordusunun, Azerbaycan’daki sivil yerleşim birimlerine gerçekleştirdiği saldırılarda hayatını kaybeden sivil sayısı 19’a, yaralı sayısı 55’e yükseldi. Ermenistan ordusunun saldırılarında 116 konut ve 26 kamu binası da kullanılamaz hale geldi. Ermenistan ordusu, sivil yerleşim birimlerinin yanısıra bölgede görev yapan gazetecileri de hedef alıyor. Gazeteciler zor şartlarda görev yapmayı sürdürüyor. Cebrayıl iline bağlı Çocuk Mercanlı köyü, Fuzuli iline bağlı Horadiz şehri, Goranboy, Terter ve Ağdam illerine bağlı köyler, Ermenistan silahlı kuvvetleri tarafından topçu ateşine tutuldu. Azerbaycan Cumhurbaşkanı Müşaviri Hikmet Hacıyev, “Askeri operasyonlarda sivilleri hedef almak veya kasten öldürmek savaş suçudur. Bundan Ermenistan devleti ve Ermenistan’ın yönetimi sorumludur” dedi.

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Ermenistan’ın saldırganlığını görüştüler

Mevlüt Çavuşoğlu ve Sergey Lavrov

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Çavuşoğlu ile Lavrov’un görüşmesinde, “Ermenistan’ın saldırganlığı” ile Libya konuları ele alındı.

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Üç ülkeden ateşkes çağrısı