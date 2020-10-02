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Dünya 28 yıl sonra öz vatanda
ASYA

​28 yıl sonra öz vatanda

28 yıl sonra öz vatanda

Azerbaycan askerleri işgalden kurtarılan Garakhanbeyli, Garvand, Horadiz, Yukarı Abdurrahmanlı, Boyuk Marcanlı ve Nüzgar köylerindeki mayın ve patlayıcı temizliğini tamamladı. Askerler 28 yıl sonra geldikleri bölgelerde mevzilendi. Azerbaycan medyası bu anlara ilişkin resim ve videolar yayımladı.

Talha Menteş Yeni Şafak
Azerbaycan askerleri 28 yıl sonra işgalden kurtarılan köylerdeki mevzilenmesini tamamladı.
Azerbaycan askerleri 28 yıl sonra işgalden kurtarılan köylerdeki mevzilenmesini tamamladı.

Karabağ’da Ermenistan’ın tahriki ile başlayan çatışmalar 5. gününü geride bıraktı. Dağlık arazi şartları ve sivil hassasiyeti nedeniyle adım adım ilerleyen Azerbaycan ordusu, Ermeni ordusuna havadan ve karadan ağır darbeler indirdi.

Topçular gece boyunca Ermeni silahlı kuvvetlerinin mevzilerini top atışları ile dövdü. Ağdara/Madagiz yönündeki çatışmalarda Ermeni Ordusu’nun 6. Dağ Tüfeği Alayı’na yardıma gelen 193.Özel Taarruz Taburu’nun unsurlarının bir bölümü imha edildi. Sağ kurtulanlar ise birliğin sancağını ve belgelerini bırakarak kaçtı. Alay komutanı ve yardımcısı ağır yaralandı.

BİRLİK TOPTAN YOK OLDU

Murovdağ yaylası yakınında da bölgeye yardım için gönderilen 20 kişilik Ermeni birliği tamamen yok edildi. Azerbaycan Milli Savunma Bakanlığı verilerine göre 5 günlük süre zarfında 200 kadar tank ve diğer zırhlı araçlar, 228 topçu parçası, roketatar, havan kaybetti. Bunların yanı sıra 30 hava savunma sistemi, 6 komuta kontrol ve komuta gözlem noktası, 5 cephane deposu, 110’dan fazla araç ve bir S-300 uçaksavar füzesi sistemi imha edildi.

Azerbaycan ordusunda Türk kasırgası: SİHA'lar havadan onlar karadan vuruyor!
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Azerbaycan ordusunda Türk kasırgası: SİHA'lar havadan onlar karadan vuruyor!

SİLAHLARI BIRAKIP KAÇTILAR

Azerbaycan ordusu işgalden kurtardığı Garakhanbeyli, Garvand, Horadiz, Yukarı Abdurrahmanlı Boyuk Marcanlı ve Nüzgar köylerindeki mayın ve patlayıcı temizliğini de tamamladı. Azerbaycan askerleri 28 yıl sonra işgalden kurtarılan köylerdeki mevzilenmesini tamamladı. Azerbaycan resmi yayın organları ve ülke basını bölgeye ilişkin görüntüleri paylaştı.

Azerbaycan'ın Ermenistan'a ait tankları vurduğu anlar
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Azerbaycan'ın Ermenistan'a ait tankları vurduğu anlar
Azerbaycan'ın Ermenistan'a ait tankları imha ettiği anlara ait görüntüler yayınlandı.


DÜŞMANI TEMİZLEYECEĞİZ

Görüntülerde Ermeni ordusunun hurdaya dönen askeri araçları ve değişik çap ve markalarda çok sayıda silahı geride bırakarak kaçtığı görüldü. İşgalden temizlenen bölgede görevine devam eden Azerbaycanlı komutanlardan Vasıf Mirzaoğlu, “Bu topraklar bizim. Öz topraklarımızı düşmandan kurtardık. Bu topraklar bizimdir, bizim da olacak. Düşmanı tamamen temizleyeceğiz” dedi.

Köylere top ateşi

Cephe hattında zor duruma düşen ve ağır kayıplar veren Ermenistan ordusu, sivil yerleşim birimlerini hedef aldı. Ermenistan ordusunun, Azerbaycan’daki sivil yerleşim birimlerine gerçekleştirdiği saldırılarda hayatını kaybeden sivil sayısı 19’a, yaralı sayısı 55’e yükseldi. Ermenistan ordusunun saldırılarında 116 konut ve 26 kamu binası da kullanılamaz hale geldi. Ermenistan ordusu, sivil yerleşim birimlerinin yanısıra bölgede görev yapan gazetecileri de hedef alıyor. Gazeteciler zor şartlarda görev yapmayı sürdürüyor. Cebrayıl iline bağlı Çocuk Mercanlı köyü, Fuzuli iline bağlı Horadiz şehri, Goranboy, Terter ve Ağdam illerine bağlı köyler, Ermenistan silahlı kuvvetleri tarafından topçu ateşine tutuldu. Azerbaycan Cumhurbaşkanı Müşaviri Hikmet Hacıyev, “Askeri operasyonlarda sivilleri hedef almak veya kasten öldürmek savaş suçudur. Bundan Ermenistan devleti ve Ermenistan’ın yönetimi sorumludur” dedi.

Azerbaycan isterse gereğini yaparız
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Azerbaycan isterse gereğini yaparız

Ermenistan’ın saldırganlığını görüştüler

Mevlüt Çavuşoğlu ve Sergey Lavrov

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Çavuşoğlu ile Lavrov’un görüşmesinde, “Ermenistan’ın saldırganlığı” ile Libya konuları ele alındı.

Üç ülkeden ateşkes çağrısı

  • ABD, Fransa ve Rusya, Azerbaycan ve Ermenistan’a acil ateşkes çağrısı yaptı, tarafları koşulsuz müzakereye davet etti. ABD, Fransa ve Rusya Azerbaycan-Ermenistan çatışmalarıyla ilgili ortak açıklama yaptı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD Başkanı Donald Trump ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, bölgede derhal ateşkes sağlanması çağrısı yaptı. Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Minsk Grubu’nun eş başkanları Rusya, ABD ve Fransa’nın liderleri, Dağlık Karabağ’da Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki gerilimin yeniden tırmanması üzerine ortak açıklama yayınladı. Dağlık Karabağ’daki cephe hattında gerilimin yeniden tırmanmasını kararlılıkla kınayan Putin, Trump ve Macron, çatışan tarafları askeri faaliyetlere derhal son vermeye çağırdı. Liderler, Azerbaycan ve Ermenistan yönetimlerini iyi niyetle ve ön koşulsuz olarak, AGİT Minsk Grubu’nun desteğiyle çözüme yönelik müzakerelere yeniden başlama yükümlülüğünü derhal üstlenmeye davet etti.

Ermenistan ordusundan 20 kişilik grup kamikaze drone'la imha edildi
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Ermenistan ordusundan 20 kişilik grup kamikaze drone'la imha edildi
Murovdağ'a yardım için giden 20 Ermeni askeri, Azerbaycan'ın kamikaze drone saldırısı ile etkisiz hale getirildi.
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İran ateşle oynuyor: Ermenistan'a silah yardımları 25 milyon Türk'ü ayaklandırdı
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Azerbaycan'ın işgal edilmiş toprakları olan Dağlık Karabağ'ı geri alma harekatı karşısında Ermenistan'ın yanında yer alan İran, ülkede yaşayan 25 milyon Türk'ü ayaklandırdı. Ermenistan'ın geçtiğimiz pazar günü Azerbaycanlı sivillerin yaşadığı kasabalara saldırmasına sessiz kalan İran, Azerbaycan karşılık verince Ermenistan'dan yana tavır aldı. Ermenistan'a silah ve gıda yardımı yaptığı tespit edilen İran, Rusya'nın Ermenilere gönderdiği mühimmatların da nakliyesini üstlendi. İran, Ermenistan'a yaptığı yardımların ortaya çıkan görüntülerini yalanlasa da ülkede yaşayan Azerbaycan Türkleri duruma tepki göstermek için sokaklara döküldü. "Karabağ bizimdir bizim kalacak" sloganları atan Türkler, sosyal medyada ise İran'ın kendilerine ihanet ettiği yönünde paylaşımları yapıyor. Son verilere göre 83 milyon nüfusu olan İran'da yaşayan Türkler yüzde 25 oranında. İran sınırları içinde en çok 'Güney Azerbaycan' denilen bölgede yaşayan Türklerinin kalesi ise Tebriz. Şehrin takımı Traktör Türk taraftarları ile popüler ve maçlarını 100 bin seyirciye oynuyor. Diğer yandan İran'da yayın yapan bazı medya organları ve gazeteciler, Dağlık Karabağ'da 30 yıldır yaşanan zulmü görmezden gelerek Ermenistan'ın saldırgan tavırları dururken Azerbaycan'ı eleştirmesi de ülkedeki başka bir tartışma konusu.
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