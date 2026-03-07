4 binden fazla bina vuruldu

İran Mehr Haber Ajansı'na bilgi veren Kolivand, "Şu ana kadar 3.646 ev ve sivil tesis hedef alındı, 528 ticari birim ise tamamen yıkıldı" dedi. Kolivand, bombardıman nedeniyle üç hastanenin hizmet dışı kaldığını ve 14 sağlık merkezinin hasar gördüğünü de sözlerine ekledi. Öte yandan, İran Sağlık Bakanlığı tarafından ABD-İsrail saldırılarında ölenlere ilişkin yapılan son açıklama, ölü sayısının 1045 olduğu şeklindeydi.