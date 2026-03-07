Yeni Şafak
4 binden fazla bina vuruldu

04:007/03/2026, Cumartesi
G: 7/03/2026, Cumartesi
İran.
İran.

İran Kızılayı Başkanı Pir-Hossein Kolivand, İran'da ABD ve İsrail saldırıları sonucu yaklaşık 4 binden fazla sivil binanın hasar gördüğünü açıkladı.

İran Mehr Haber Ajansı'na bilgi veren Kolivand, "Şu ana kadar 3.646 ev ve sivil tesis hedef alındı, 528 ticari birim ise tamamen yıkıldı" dedi. Kolivand, bombardıman nedeniyle üç hastanenin hizmet dışı kaldığını ve 14 sağlık merkezinin hasar gördüğünü de sözlerine ekledi. Öte yandan, İran Sağlık Bakanlığı tarafından ABD-İsrail saldırılarında ölenlere ilişkin yapılan son açıklama, ölü sayısının 1045 olduğu şeklindeydi.




