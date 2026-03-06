Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
İngiltere'de 'İran adına casusluk yaptıkları' iddiasına 4 gözaltı

İngiltere'de 'İran adına casusluk yaptıkları' iddiasına 4 gözaltı

12:346/03/2026, Cuma
AA
Sonraki haber
Foto: Arşiv.
Foto: Arşiv.

İngiltere'de Yahudi cemaatini gözetlediğinden şüphelenilen 4 erkek, İran adına casusluk yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alındı

Londra Metropolitan Polisinden yapılan yazılı açıklamada, Terörle Mücadele Polisinin Ulusal Güvenlik Yasası ihlali şüphesiyle yürüttüğü soruşturma kapsamında 4 kişinin gözaltına alındığı belirtildi.

Açıklamada, "Soruşturmayı yürüten Londra'dan dedektifler, önceden planlanmış bir operasyon kapsamında (yerel saatle) saat 01.00'den kısa süre sonra Barnet ve Watford'daki adreslerde, biri İranlı ve 3'ü İngiliz-İran çifte vatandaşı erkeği gözaltına aldı" ifadesi kullanıldı.

Yürütülen soruşturmanın, Londra bölgesindeki Yahudi cemaatiyle bağlantılı yerlerin ve kişilerin izlendiği şüphesiyle ilgili olduğu aktarıldı.

Açıklamada, 6 kişinin de "suça yardım etme şüphesiyle" gözaltına alındığı aktarıldı.



#casusluk
#gözaltı
#İngiltere
#İran
#polis
#Yahudi
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Üçüncü cemre düştü mü, ne zaman düşecek? Baharın müjdecisi 2026'nın son cemresine geri sayım!