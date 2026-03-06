İngiltere'de 'İran adına casusluk yaptıkları' iddiasına 4 gözaltı

İngiltere'de Yahudi cemaatini gözetlediğinden şüphelenilen 4 erkek, İran adına casusluk yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alındı
Londra Metropolitan Polisinden yapılan yazılı açıklamada, Terörle Mücadele Polisinin Ulusal Güvenlik Yasası ihlali şüphesiyle yürüttüğü soruşturma kapsamında 4 kişinin gözaltına alındığı belirtildi.
Açıklamada, "Soruşturmayı yürüten Londra'dan dedektifler, önceden planlanmış bir operasyon kapsamında (yerel saatle) saat 01.00'den kısa süre sonra Barnet ve Watford'daki adreslerde, biri İranlı ve 3'ü İngiliz-İran çifte vatandaşı erkeği gözaltına aldı" ifadesi kullanıldı.
Yürütülen soruşturmanın, Londra bölgesindeki Yahudi cemaatiyle bağlantılı yerlerin ve kişilerin izlendiği şüphesiyle ilgili olduğu aktarıldı.
Açıklamada, 6 kişinin de "suça yardım etme şüphesiyle" gözaltına alındığı aktarıldı.