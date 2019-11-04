Dünya 425 bin Suriyeli evine döndü
ORTADOĞU

425 bin Suriyeli evine döndü

Türkiye’nin Fırat Kalkanı ile başlattığı, Zeytin Dalı ve son olarak Barış Pınarı ile genişlettiği güvenli bölgeye dönüş akını yaşanıyor. Türkiye'den 365 bin Suriyeli bölgeye döndü. Suriye'deki PKK işgalindeki bölgelerden ise 60 bin Suriyeli kaçarak güvenli bölgelere sığındı.

Yasemin Asan Yeni Şafak
Suriyeliler evlerine dönüyor.
Suriyeliler evlerine dönüyor.

Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı ile oluşturduğu güvenli bölgelere bugüne kadar toplamda 425 bin Suriyeli döndü. Türkiye, 2011’de patlak veren ve sonrasında derinleşin Suriye krizinde insani dramın önüne geçmek için krizin hemen başlangıcında güvenli bölge teklifini uluslararası kamuoyunun tartışmasına açtı. Suriye’nin kuzeyinde güvenli bölge oluşturulmasına ilişkin ilk teklif de bu çerçevede 2013’te dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından eski ABD Başkanı Barack Obama’ya yapıldı. Erdoğan, ABD ziyareti sırasında Obama'ya “Suriye'de uçuşa yasak bölge ilan edilmesi, siviller için güvenli bölge oluşturulması, koalisyon güçleriyle ortak kara operasyonu yapılmasını” önerdi.

TÜRKİYE TEK BAŞINA DÜĞMEYE BASTI

Türkiye'nin teklifine Obama, olumlu baktıklarını söylese de somut bir destek vermedi. Teklif kabul edilseydi, 2015-2016'daki dev sığınmacı akını yaşanmayacaktı. Milyonlarca insan Suriye dışına göç etmek zorunda kalmayacak ve binlercesi yaşamını yitirmeyecekti. Aradan geçen süre sonunda Türkiye, söz konusu önerisini kendisi tek başına hayata geçirmeye başladı. 2016 yılında bunun için düğmeye basıldı.

İKİ HAREKATLA 365 BİN

Türkiye, 3 yıl önce Fırat Kalkanı Harekatı ile Suriye'de terör örgütleri DEAŞ, PKK/PYD-YPG’dan arındırılmış ilk bölgeyi tesis etti. Ardından Suriyelilerin evlerine kavuşması için her türlü insani adımı attı. Cerablus, El Bab gibi yerlerde Türkiye'nin sayesinde hayat normalleşti. Türkiye güvenli bölge için ikinci hamlesini yaklaşık iki yıl önce Zeytin Dalı Harekatı ile attı. Bu kez Afrin güvenli bölge halkasına eklendi. Söz konusu bölgelerde huzur ve güveni gören gerçek ev sahipleri dönüşe başladı. İki bölgeye yaklaşık 365 bin Suriyeli döndü.

BARIŞ PINARI İLE 2 MİLYON SURİYELİ

Türkiye, 9 Ekim'de ise Fırat'ın doğusunda da güvenli bölge oluşturmak için Barış Pınarı Harekatı’nı başlattı. Bu şekilde sınır hattında oluşacak güvenli bölgeye yaklaşık 2 milyon Suriyeli sığınmacının geri dönüş yapmasını planlıyor. Her geçen gün bölgeye barış, istikrar ve huzurun daha kalıcı olması için çalışmalar sürüyor.

HUZURA AKIN ETTİLER

Fırat ve Zeytin Dalı Harekat bölgeleri dışında terörden temizlenen son bölgelere de dönüşler başladı. Gerek PKK gerekse rejimin kontrolündeki bölgelerden oluşturulan huzur ortamına akın gerçekleşti. PKK/PYD-YPG terör örgütünün işgali altındaki Rakka'dan Tel Abyad'a 39 bin Suriyeli gelirken, Haseke'den Rasulayn'a ise 22 bin kişi geldi.

Tel Rıfat'tan PKK'yı çıkarın

  • Tel Rıfatlılar, terör örgütü YPG/PKK'nın ilçelerine işgalinin son bulması için gösteri yaptı.
  • Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde yer alan Azez'de yaşayan yerinden edilmiş Tel Rıfatlılar, terör örgütü YPG/PKK'nın ilçelerine işgalinin son bulması için gösteri yaptı. İşgalden kaçarak Azez'e sığınan Tel Rıfatlılar, ilçe merkezinde toplanarak, Tel Rıfat ve çevresindeki köylerin terör örgütü işgalinden kurtarılması için protesto gösterisi düzenledi. Protestocular, "Yerinden edilenleri YPG/PKK tarafından işgal edilen topraklara iade edin", "Barış Pınarı ancak Tel Rıfat’ın arındırılması ile tamamlanır" yazılı dövizler taşıdı. Eylemciler, Barış Pınarı Harekatı'na destek veren Suriye Milli Ordusu'na seslenerek, YPG/PKK Tel Rıfat, Minneğ ve Harbel yerleşimlerinin kurtarılmasını istedi.

Kamptan yuvaya

  • Cerablus Cebel Kampı
  • Halep Türkmenleri Derneği Başkanı Ahmet Zeynel Mahli, Cerablus Cebel Kampı'nda yaşayanlara yardım eli uzattıklarını söyleyerek Cumhuriyet Bayramı’nda sınır ötesindeki soydaşlara çifte bayram yaşadıklarını söyledi. Mahli, "Bu insanların tekrar topraklarına dönmeleri noktasında çalışmalar yapacağız. Çalışmalar neticesinde bu insanlar kamptan evlerine dönecekler" dedi.

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