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471 gün sonra üzerlerine bomba yağmadı

471 gün sonra üzerlerine bomba yağmadı

04:0021/01/2025, Salı
G: 21/01/2025, Salı
Yeni Şafak
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Arşiv.

İsrail ile Hamas arasında ateşkes ve esir takasının yürürlüğe girmesiyle İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne 471 gündür düzenlediği saldırılar durdu.

Gazzeliler 15 aydan uzun süre sonra ilk kez bombalama ve patlama sesi olmadan bir gece geçirebildi. Saldırılar ve bombardıman sesleri altında 471 gündür hayatta kalma mücadelesi veren Gazze'deki Filistinliler, bu sabah patlama sesi duymadan uyandı.Gazze'de yaşayan Filistinliler İsrail saldırısı olmadan geçirdikleri ilk geceye ilişkin sosyal medya hesaplarından paylaşımda bulundu. Yusuf Hamada isimli Gazzeli, sosyal medya hesabında "Gazzeli çocukların korku veya bombardıman olmadan uyuduğu ilk gece. Allah'a şükürler olsun" ifadesini kullandı.



#Gazze
#Filistin
#Ateşkes

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