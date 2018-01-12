4'ü tek cephede

Beşşar Esed’in İdlib saldırılarına PKK ve DEAŞ doğrudan, ABD ise dolaylı destek veriyor. Esed’in son 1.5 aylık zaman diliminde İdlib’e yönelik saldırılarında 286 yerleşim birimi boşaltıldı. 400 bine yakın Suriyelinin mülteci durumuna düştüğü saldırılarda en az 400 sivil de hayatını kaybetti. Çatışmalar, İran destekli Esed güçlerinin İdlib güneyinden girerek geldiği Ebu ed-Duhur hava üssü çevresinde yoğunlaştı. Rus Hava Kuvvetleri’ne bağlı uçaklarca yoğun şekilde bombalanan bölgede rejim milisleri zaman zaman hava üssünün dibine kadar ulaştı. Astana’da varılan çatışmasızlık mutabakatına rağmen açıkça işgal anlamına gelen bu taarruza muhaliflerin cevabı gecikmedi. Aralarında Ahrar’üş Şam, Ceyş’ül Izze, Feylak’üş Şam ve Heyet-i Tahrir Şam’ın da bulunduğu muhalif grupların başlattığı karşı saldırıda rejim güçleri büyük kayıplar vererek birkaç kilometre geri çekilmek zorunda kaldı.

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Rejimin İran’dan ithal ettiği paralı askerlerle yürüttüğü işgal girişimine Rusya’nın havadan, PKK ve DEAŞ’lı teröristlerin de karadan destek vermesi dikkat çekiyor. Rakka’nın boşaltılması sürecinde ABD, buradan güvenli bir şekilde çıkardığı DEAŞ’lıları ÖSO ve Mehmetçiğe saldırmaları için İdlib’e yollamıştı.

AFRİN KAMPINDAN 150 PKK’LI GELDİ

ABD’nin gönderdiği DEAŞ’lı teröristler yaklaşık 3 aydır İdlib güneyinden muhalifleri taciz ediyordu. Son saldırılarda DEAŞ, Esed milislerine destek veriyor. Rusya ise “Teröristleri vuruyoruz” diyerek bölgeyi havadan bombalamaya ve DEAŞ ile rejime alan kazandırmaya devam ediyor. İdlib’e saldıran Esed güçleri içerisinde 150 kadar PKK’lı da bulunuyor. Gelişmelere dair Yeni Şafak’a bilgi veren Suriyeli muhalif gruplardan Ebu Amara Tugayı istihbarat sorumlusu Ebu Mahmud Hallak, “Afrin-Meydanki kampından 150 PKK’lı Halep ve Hama üzerinden İdlib cephesine Esed’e destek amaçlı gönderildi. Teröristler Esed üniforması giydirilerek muhaliflere karşı savaştırılıyor. İdlib’e saldıran güçlerin toplam sayısı 15 bin kişi civarında” dedi.

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Rus uçağı vuruldu

Cephede obüsler, zırhlı araçlar ve kısa menzilli füzelerle büyük bir direniş sergileyen muhalifler, Esed rejimine ait bir Rus uçağını da düşürdü. Hama kırsalında bombardıman için alçaldığı sırada vurulan Rus yapımı SU-24 uçağı, kısa sürede alev alarak yere çakıldı. Uçakta bulunan pilotların akıbetine ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı.

Rejim esir düştü

İran ve Rusya destekli Esed güçlerine karşı İdlib'i savunan muhalifler, Ebu ed-Duhur hava üssü çevresinde çok sayıda milisi esir aldı.