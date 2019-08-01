Dünya 7 yaşındaki çocuğun çenesinden 526 diş çıktı
ASYA

7 yaşındaki çocuğun çenesinden 526 diş çıktı

Hindistan'da 7 yaşındaki Chennai adlı çocuğun çenesinden 526 diş çıkarıldı. Chennai'nin alt çenesinde dört santime üç santim büyüklüğünde tümör olduğu, dişlerinde bu tümörün içinde olduğu tespit edildi. 15 milimetre büyüklüğünde olan dişler, 5 saat süren ameliyat ile alındı.

Haber Merkezi AA
526 diş, ameliyat masasında sergilendi.
526 diş, ameliyat masasında sergilendi.

Hindistan'ın Tamil Nadu eyaletinin başkenti Chennai'de 7 yaşındaki çocuğun çenesine gömülü 526 diş çıkarıldı.

  • Yerel basındaki haberlere göre, ailesi, Ravindranath adlı çocuğu çenesinin sağ tarafındaki şişlikle en yakın diş hekimine götürdü. Burada Ravindranath'a çekilen tomografide, irili ufaklı 526 dişin alt çenedeki tümör içinde gömülü olduğu tespit edildi.

Doktorlar, beş saat süren ameliyatta, Ravindranath'ın çenesindeki dört santime üç santim büyüklüğündeki tümörü keserek içerideki dişleri çıkardı.

"En küçük dişin bile kökü ve minesi vardı"

Profesör Prathibha Ramani, "kompaund komposit odontoma" olarak adlandırılan vakanın çok sık görülmediğini, Ravindranath'ın çenesinden çıkarılan dişlerin büyüklüğünün 0,1 ile 15 milimetre arasında değiştiğini belirtti.

Ramani, "İstiridyenin içindeki inciler gibi görünüyorlardı. En küçük dişin bile tacı, kökü ve minesi vardı" dedi.

Ailesi, çocukları 3 yaşındayken alt çenesinin sağ tarafında şişlik fark ettiklerini, devlet hastanesine götürdüklerini ancak tanı konulmadığını öne sürdü.

Hindistan'ın Mumbai kentinde, 2014'te 17 yaşındaki gencin üst çenesine gömülü 232 diş çıkarılmıştı.

PKK listeden çıktı

PKK listeden çıktı

​İnterpol Genel Sekreterliği, terörle mücadeleye zarar veriyor.
YAŞ kararları açıklandı

YAŞ kararları açıklandı

14 general ve amiral üst rütbeye yükseltildi.
Faizlerde düşüşsüreci başladı

Faizlerde düşüş
süreci başladı

Albayrak: ​Pozitif etkileri piyasalara yansımaya devam ediyor.
Rekor ceza verildi

Rekor ceza verildi

Caretta caretta alanında drift atmıştı.
Pazarlık başladı

Pazarlık başladı

Milyonlarca memurun gözü bu toplantıda.
341 bin TL cezası var

341 bin TL cezası var

Bakanlık çok sayıda şikayet üzerine harekete geçti.

Dirseği görsem<br>Hagi'yi atardım

Dirseği görsem
Hagi'yi atardım

Gündemdeki olayın hakemi İlhami Kaplan, Yeni Şafak'a konuştu.

Konutta<br>ikinci indirim

Konutta
ikinci indirim

Ziraat'ten sonra bir banka daha faizleri düşürdü.

Avrupa alarmda

Avrupa alarmda

Tehlikeli bakteri hastanelerde yayılmaya başladı.
Karı-koca<br>feci kazada öldü

Karı-koca
feci kazada öldü

​Nevşehir'deki kazayı görenler polis aradı.
Aylık taksit<br>500 TL düşecek

Aylık taksit
500 TL düşecek

Konut sektörüne nefes aldıracak indirim.
Katili abisi çıktı

Katili abisi çıktı

Cansız bedeni ilaçlama tankerinde bulunmuştu.
5 ay kaldı

5 ay kaldı

Alım, satım veya kiralama yapılamayacak.
Çocukça bir iş

Çocukça bir iş

​Ruhani, ABD'nin Zarif yaptırımını değerlendirdi.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.