7 yaşındaki çocuğun çenesinden 526 diş çıktı Hindistan'da 7 yaşındaki Chennai adlı çocuğun çenesinden 526 diş çıkarıldı. Chennai'nin alt çenesinde dört santime üç santim büyüklüğünde tümör olduğu, dişlerinde bu tümörün içinde olduğu tespit edildi. 15 milimetre büyüklüğünde olan dişler, 5 saat süren ameliyat ile alındı.

Haber Merkezi 01 Ağustos 2019, 16:57 Son Güncelleme: 01 Ağustos 2019, 17:06 AA