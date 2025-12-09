901 milyar dolarlık savaş hazırlığı: ABD’den rekor savunma bütçesi

ABD Kongresi tarafından gelecek yıl için hazırlanan kapsamlı bütçe tasarısında, savunmaya 901 milyar dolarlık pay talep edildi. Ulusal Savunma Yetkilendirme Yasası (NDAA) olarak adlandırılan tasarı, ABD Başkanı Donald Trump’ın talebiyle hazırlanırken, önerilen pay Trump’ın talep ettiği tutarı milyarlarca dolar aştı. Yaklaşık 3 bin sayfalık kapsamlı tasarı, askeri personel için yüzde 4 oranında maaş artışı öngörüyor.yetki veriyor ancak bunları finanse etmiyor. Kongre'nin Eylül 2026'da sona erecek mali yıl için ayrı bir harcama tasarısında finansmanı onaylaması gerekiyor. Askeri teçhizat alımları ve Çin ile Rusya gibi rakiplerle rekabeti artırmaya yönelik tipik hükümlerin yanı sıra bu yılki tasarı, çeşitlilik, eşitlik ve kapsayıcılık (DEI) girişimleri gibi Trump tarafından eleştirilen programların kesilmesine odaklanıyor.ABD yönetimi, geçtiğimiz yıl için eski Başbak Joe Biden’ın talebi üzerine savunmaya 886 milyar dolarlık bir pay ayırmıştı. Trump ise bu yıl için savunma payının 892 milyar dolar olmasını talep etmişti.