901 milyar dolarlık savaş hazırlığı: ABD’den rekor savunma bütçesi

ABD, küresel çapta askeri gerilimin arttığı, Çin ve Rusya ile savaş senaryolarının konuşulduğu bir dönemde rekor bir savunma bütçesi açıkladı.
ABD Kongresi tarafından gelecek yıl için hazırlanan kapsamlı bütçe tasarısında, savunmaya 901 milyar dolarlık pay talep edildi. Ulusal Savunma Yetkilendirme Yasası (NDAA) olarak adlandırılan tasarı, ABD Başkanı Donald Trump’ın talebiyle hazırlanırken, önerilen pay Trump’ın talep ettiği tutarı milyarlarca dolar aştı. Yaklaşık 3 bin sayfalık kapsamlı tasarı, askeri personel için yüzde 4 oranında maaş artışı öngörüyor.yetki veriyor ancak bunları finanse etmiyor. Kongre'nin Eylül 2026'da sona erecek mali yıl için ayrı bir harcama tasarısında finansmanı onaylaması gerekiyor. Askeri teçhizat alımları ve Çin ile Rusya gibi rakiplerle rekabeti artırmaya yönelik tipik hükümlerin yanı sıra bu yılki tasarı, çeşitlilik, eşitlik ve kapsayıcılık (DEI) girişimleri gibi Trump tarafından eleştirilen programların kesilmesine odaklanıyor.ABD yönetimi, geçtiğimiz yıl için eski Başbak Joe Biden’ın talebi üzerine savunmaya 886 milyar dolarlık bir pay ayırmıştı. Trump ise bu yıl için savunma payının 892 milyar dolar olmasını talep etmişti.
UKRAYNA’NIN PAYINDA DÜŞÜŞ
Bu yılki bütçede, Şubat 2022’den beri Rus işgaline karşı mücadele eden Ukrayna’ya NDAA tarafından ayrılan pay 400 milyon dolar oldu. Geçtiğimiz yılın bütçesinde Ukrayna’ya 128 milyar dolarlık pay ayrılırken geniş tartışmalara sebep olmuştu. Cumhuriyetçiler, Ukrayna’ya ayrılan payın kesilmesini talep etmişti. ABD Kongresi tarafından bu yılın bütçesi için hazırlanan raporda, İsrail’e ayrılacak paya dair ise henüz bilgi verilmedi. ABD yönetimi, geçtiğimiz yıl İsrail’e savunma bütçesinden 24,6 milyar dolarlık bir pay ayırmıştı. Trump yönetimi, göreve gelmesinden sonra İsrail’e ek yardımlar da açıklamıştı. Öte yandan tasarı, Ulusal güvenlik tasarısının büyük bir bölümü, ABD'nin Çin'deki bazı yatırımlarına kısıtlama getiren ifadeleri de barındırıyor. Kongre, ABD şirketlerinin Çinli şirketlere veya teknolojilere yatırdığı parayı ifade eden giden yatırımlar üzerinde daha sıkı kısıtlamalar için yıllardır çalışıyordu.
Sezar Yasası kaldırılıyor
- ABD Kongresi, yeni sunduğu NDAA tasarısı kapsamında, Washington yönetiminin Esed rejimi ve İran’a bağlı militanların 14 yıl boyunca Suriye’de işlediği katliamlara karşı Suriye’ye yönelik uygulanan Sezar Yaptırımları'nın kaldırılmasını da onayladı. Yasanın yürürlükten kaldırılması, Suriye'de Mart 2025'te kurulan Cumhurbaşkanı Ahmed Şara liderliğindeki yeni yönetimin desteklenmesi bağlamında yabancı yatırım ve yardımların ülkeye geri dönmesinin önünü açacak. Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, cuma günü Katar’ın başkenti Doha’da yaptığı konuşmada, ABD ile Sezar Yasası yaptırımlarının kaldırılması için temasların sürdüğünü, Trump yönetiminin bu konuda destek verdiğini aktarmıştı.