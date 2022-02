91 yaşındaki kadın: Zengin Ukraynalılar ülkeyi terk etti sıradan vatandaşlara ne olacak? İngiltere merkezli The i Paper haber sitesinde editör olan Kasia Delgado, Ukrayna-Rusya gerilimi sürerken anneannesi Maria Lesiow ile yaptığı telefon görüşmesini yayımladı. Yazıda, Ukrayna’da büyüyen Lesiow, Putin’in her an savaş ilan edebileceğini düşündüğünden dolayı endişeli olduğunu ifade etti. Putin'le alakalı düşüncelerini dile getiren Lesiow "Putin ile konuşabilseydim, 'Neden insanların hayatlarını bir hiç uğruna mahvediyorsunuz?' derdim. İnsanların tek bir hayatı var ve ülkelerinde barış içinde yaşamalarına izin verilmeli. Çok sayıda zengin Ukraynalının çoktan uçup gittiğini duydum, çok parası olanlar ülkeyi terk ediyor ama sıradan insanlar gerçekten ne olacağını bilmeden evlerini terk edemezler. Savaş olursa, benim gibi pek çok insan yerinden edilecek." diyerek sözlerine devam etti.

