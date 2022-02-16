91 yaşındaki kadın: Zengin Ukraynalılar ülkeyi terk etti sıradan vatandaşlara ne olacak?

Saffet Özdemir

Rusya-Ukrayna arasındaki gerilim devam ediyor. Bu durum dünya medyasında yankı uyandırdı. Editör Kasia Delgado’nun 91 yaşındaki anneannesiyle yaptığı telefon görüşmesi kaleme alınarak The i Paper’da yayımlandı. Yazıda şu ifadelere yer verildi:

"Neden insanların hayatlarını bir hiç uğruna mahvediyorsunuz?"

"91 yaşındaki büyükannem Maria Lesiow, benimle telefonda konuşurken şöyle diyor: "Putin ile konuşabilseydim, 'Neden insanların hayatlarını bir hiç uğruna mahvediyorsunuz?' derdim." Büyükannem Maria Lesiow, Ukrayna'da büyüdü ve İkinci Dünya Savaşı'nın dehşetini yaşadı. Ailesi daha sonra savaşın sona ermesinin ardından yüzlerce kilometre uzaktaki Batı Polonya'ya zorla yerleştirildi. Aile, gecenin bir yarısı evlerinden ve verimli topraklarından hiçbir şeyin büyümeyeceği bir yere götürüldü. Aylarca kaynatılmış pancar şekeri ile beslenerek sağ çıktılar ve yeni bir hayata nasıl başlayacakları konusunda umutsuzluğa kapıldılar."

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"Kimse Putin'in ne yapmak istediğini bilmiyor"

"Lesiow, şimdi Ukrayna devlet sınırındaki bir Polonya şehri olan Lublin'de bir dairede yaşıyor ve barışın tadını çıkarıyor. Ancak Lesiow’un zihnini savaş tehdidi meşgul ederken tarihin tekerrür etmesinden çok korktuğunu söyleyerek şu ifadelere yer veriyor: "Çok ağlıyorum ve çok endişeliyim çünkü Putin'in her an savaş ilan edebileceğini duymaya devam ediyorum. Sanırım yakında istila edecek. İlkbaharda ya da yazda değil, yakında. Bu durum bıçak sırtında hissettiriyor çünkü kimse Putin'in ne yapmak istediğini gerçekten bilmiyor."

"Putin’in çok fazla toprağı olmasına rağmen asla ona yetmiyor"

"Putin ile konuşabilseydim, 'Neden insanların hayatlarını bir hiç uğruna mahvediyorsunuz?' derdim. İnsanların tek bir hayatı var ve ülkelerinde barış içinde yaşamalarına izin verilmeli. İnsanlar sadece günlük hayatlarına devam etmek, aileleri ve arkadaşları ile birlikte olmak istiyor, bundan korkmak istemiyorlar. Hayatım boyunca Ukrayna'daki halkımın acı çekmesini izledim ve Putin'in zaten kendisine ait çok fazla toprağı olmasına rağmen, bu asla ona yetmiyor."

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"Çok fazla insan hayatını kaybedecek"

"Ukrayna’daki gönüllülerin silah eğitimi aldığı görüntülerin ortaya çıkmasından sonra, 'Ukrayna'daki birçok insanın, hatta yaşlıların bile ülkeyi savunmaya hazır olduğunun' farkında olduğunu belirten Lesiow, bu durumun trajedi olduğunu vurguluyor ve sözlerine şöyle devam ediyor: “Çok fazla insan hayatını kaybedecek. Çok sayıda zengin Ukraynalının çoktan uçup gittiğini duydum, çok parası olanlar ülkeyi terk ediyor ama sıradan insanlar gerçekten ne olacağını bilmeden evlerini terk edemezler. Savaş olursa, benim gibi pek çok insan yerinden edilecek. Yine de birçok sıradan Ukraynalının kaçmaya hazırlandığını ve böyle bir durumda ne yapacağını düşündüğünü biliyorum. Bunu çok üzücü buluyorum ve ulus için çok dua ediyorum, çünkü başka ne yapabilirim? Bu konuda bir şey yapacak gücümüz yok, sadece umut etmeliyiz."

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DÜNYA ABD Başkanı: Rusya Ukrayna'ya saldırırsa o zaman kendi seçimimizle katılacağımız bir savaş olacak

FOTOĞRAF 33 ABD'nin Rus ordusunun Ukrayna işgalinin her an başlayabileceğini duyurması dünyayı alt üst etti. Rus Ria yayın organı, Ukrayna'nın başkenti Kiev'deki diplomatların şehirden ayrılmaya başladığını bildiriyor. Moskova yönetiminin Kiev'deki diplomatlarını tahliye ettiğini aktaran Ria, kararın nedeni olarak Batılı ülkelerin Ukrayna'da giriştiği hazırlıkları gösterdi. Rusya Dışişleri Bakanlığı, Cumartesi günü öğle saatlerinde tahliyeleri resmen açıkladı. Bakanlık sözcüsü Maria Zaharova, büyükelçiliklerin açık kalacağını ancak personel sayısının azaltılacağını söyledi. AP'ye göre, çok az sayıda ABD'li çalışan Kiev'de kalacak ancak Rusya'nın her an saldırma ihtimaline karşı yaklaşık 200 kişi Ukrayna'yı terk edecek. Değerlendirilen seçeneklerden biri ise, diplomatların Ukrayna'nın batısındaki Polonya sınırına yakın bir yere taşınması. AP, ABD Dışişleri Bakanlığı'nın diplomatların Polonya sınırına taşınması seçeneği üzerine yorum yapmadığını da kaydediyor. BuzzFeed News muhabiri Christopher Miller ise ABD Dışişleri'nin çalışanlarına Cuma günü Ukrayna'dan ayrılma emri verdiğini ve tahliyenin Pazar gününe kadar tamamlanmasının planlandığını yazdı. ABD Başkanı Joe Biden ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında gerçekleştirilen ve 1 saat 2 dakika süren telefon görüşmesinin ardından ilk açıklama Beyaz Saray’dan geldi. Görüşmede Rusya'nın Ukrayna sınırlarında artan asker konuşlandırmasının ele alındığı kaydedilen açıklamada, “Rusya’nın Ukrayna’yı daha fazla işgal etmesi halinde ABD müttefikleri ile birlikte kararlı bir şekilde yanıt verecek ve işgal Rusya’ya ciddi maliyetler getirecektir” denildi. Ayrıca açıklamada Biden’ın, Rusya'nın Ukrayna'yı daha fazla işgal etmesinin geniş çaplı insani acılara yol açacağını ve Rusya'nın itibarını zedeleyeceğini yinelediği ve ABD'nin Başkan Putin ile diplomasiyi tercih etmeye hazır olmasına rağmen, müttefikleriyle birlikte diğer senaryolara da eşit şekilde hazır olduğunu söylediği aktarıldı. ABD'nin, Tel Aviv yönetimine Rusya'nın Ukrayna işgali için tarih verdiği ve İsrail'in vatandaşlarını tahliye çalışmalarına hız verdiği iddia edildi. İsrail'in Haaretz gazetesi, Beyaz Saray'ın İsrail'le, Moskova'nın Ukrayna'yı en erken salı günü işgal edebileceği bilgisini paylaştığını yazdı. Yedioth Ahranoth gazetesi, İsrail'in Washington'dan aldığı son bilgiler ışığında, Ukrayna'daki vatandaşlarını tahliye için çarşambaya kadar zamanı olduğunu düşündüğünü açıkladı. Ukrayna'da 15 bin kadar İsrail vatandaşı bulunduğu, bunlardan 4 bin 500 kadarının tahliye bilgi formunu doldurduğu bildirildi. Kremlin'den yapılan açıklamaya göre; Putin, Biden’a Ukrayna’yı işgal konusunda bile bile neden önceden yalan bilgi verdiğini anlamadığını söyledi. Başkan Yardımcısı Uşakov iki liderin görüşmesini özetleyerek, “Ukrayna çevresindeki gergin durum bağlamında beklendiği gibi, Başkan Biden, Rusya karşıtı yaptırımlardan bahsetti. Ancak görüşmede bu konu üzerinde durulmadı. Başkan Putin, Rus tarafının yaklaşımlarından ayrıntılı olarak bahsetti. Rusya’nın ulusal güvenliğine dair sorunları çözme zamanının geldiğini açıkladı” ifadelerini kullanırken, Başkan Biden tarafından dile getirilen kaygıların Rusya tarafından dikkate alınacağını söyledi. Ayrıca Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Uşakov görüşme ile ilgili “Histeri zirveye ulaştı ancak Cumhurbaşkanları temasları sürdürme konusunda anlaştılar” dedi.<br><br>Öte yandan Başkan Yardımcısı Uşakov görüşmede, Rus donanması tarafından Kuril Adaları açıklarında müdahale edilen ABD denizaltısı ile ilgili konunun gündeme gelmediğini söyledi. Hollanda havayolu şirketi KLM, Rusya’nın Ukrayna’yı işgal etmesine yönelik endişelerin artması sonucu Ukrayna’ya olan uçuşların askıya alındığını duyurdu. Avrupa’da Rusya’nın Ukrayna’ya işgali nedeniyle endişeler artmaya devam ediyor. Hollanda havayolları KLM, Rusya’nın Ukrayna’yı işgal etmesi ihtimali nedeniyle Ukrayna’ya yapılacak olan tüm uçuşları bir sonraki duyuruya kadar askıya aldı. Havayolu şirketi KLM tarafından yapılan açıklamada, ”Ukrayna’nın başkenti Kiev’e bu gece planlanan uçuş gerçekleşmeyecek” denildi.<br><br>Ayrıca Hollanda hükümeti bugün Ukrayna’daki vatandaşlarına ülkeyi terk etme çağrısında bulunmuştu. Rusya'nın Ukrayna sınırlarında sürdürdüğü tatbikatlar ve çok sayıda ülkenin Ukrayna'daki vatandaşlarına ülkeyi terk etme çağrısı yapmasıyla gerilim giderek tırmanıyor. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, ABD basınının ABD istihbarat raporlarına göre önümüzdeki 16 Şubat'ta, Rusya'nın Ukrayna'yı işgal edeceğine yönelik haberine atıfta bulunarak, \"Rusya'nın 16 Şubat'ta Ukrayna'yı işgal edeceğine dair yüzde 100 bilgi varsa bu ek bilgileri bize sunun. Bugün bu bilgi havuzunda derin ve tam ölçekli savaş için yoğun bilgiler var. Hatta bunun için tarihler bile açıklanıyor\" dedi. Zelenskiy, \"Rusya'nın saldırı ihtimaliyle ilgili her an sürprizle karşılaşabileceğimizi biliyoruz. Kendimize güveniyoruz. Bu tür girişimlerin önceden duyurulmadan olacağını anlıyoruz. Bu nedenle her şeye hazır olmamız gerektiğine çalışıyoruz. Herhangi bir taraftan, herhangi bir sınırdan herhangi bir adıma hazırız. Bence uzmanlarımız, personelimiz, bakanlıklarımız ve ordumuz çok ciddi bir seviyede çalışıyor\" şeklinde konuştu Tüm tehditlere karşı önlemler aldıklarını ve askeri tatbikatlar düzenleyeceklerini söyleyen Zelenskiy, sükunet çağrısında bulundu. Zelenskiy, \"Herhangi bir saldırının önce devlet içinde istikrarsızlaştırmayla başladığını biliyoruz. Aynı zamanda sınır bölgelerimizde tatbikatlarımız da olacak. Planlı hareket ediyoruz. O yüzden kimseden korkmuyoruz, panik yapmayın, her şey kontrol altında\" ifadelerini kullandı. Ukrayna Dışişleri Bakanlığı da ülkedeki panik havasını dağıtmak için halka sükunet çağrısında bulundu. Açıklamada, \"Şu anda sükuneti korumak, ülke içinde konsolide olmak, istikrarı bozacak ve panik çıkaracak eylemlerden kaçınmak kritik derecede önemlidir. Rusya’yı diplomatik diyalog doğrultusunda tutmak amacıyla gerilimi azaltmak ve uluslararası ortaklardan somut destek almak için çalışmaya devam ediyoruz\" denildi. Ukrayna'nın doğusunda yaşanan gerilim Rusya ile batılı ülkeleri karşı karşıya getirmeye devam ederken, gerilim bu kez Pasifik Okyanusu'nun kuzeybatısındaki Okhotsk Denizi'ne taşındı. Rusya Savunma Bakanlığı, Kuril Adaları içerisinde bulunan Urup Adası açıklarında ABD’ye ait Virginia tipi denizaltının tespit edildiğini duyurdu. Rusya Dışişleri Bakanlığı yaptığı açıklamada, \"12 Şubat 2022 tarihinde yerel saatle 10.40’ta, Rusya karasularında Rus Pasifik Filosu’nun planlı tatbikat yaptığı bölgede, Kuril Ada Takımından Urup Adası yakınında ABD Deniz Kuvvetleri’ne ait Virginia tipi denizaltı tespit edildi. Yabancı denizaltının mürettebatı, ‘Rusya karasularındasınız. Yukarı çıkın’ uyarılarını dikkate almadı\" denildi. Açıklamanın devamında ABD denizaltısının uzaklaştırılması için \"İlgili araçların\" kullanıldığına işaret edilerek, \"Rusya devlet sınırını koruma yönetmenliğine uygun olarak TOF Marşal Şapoşnikov firkateyni mürettebatı ilgili araçlar kullandı\" denilirken denizaltının yapılan müdahaleden sonra azami hızla uzaklaştırıldığı ifade edildi.<br><br>Yaşanan olayın ardından Rusya Savunma Bakanlığı, ABD Büyükelçiliği Savunma Ateşesi'nin çağrılarak nota verildiğini açıkladı ABD Savunma Bakanlığı Pentagon ise, Ukrayna ordusuna eğitim veren 150 kadar Amerikan askerine ülkeden ayrılma talimatı verdi.<br><br>The Independent gazetesi de, İngiltere'nin de Ukrayna'daki tüm askerlerini bu hafta sonu çekeceğini duyurdu. Almanya ise, Cumartesi günü öğle saatlerinde Ukrayna'da yaşayan vatandaşlarına Doğu Avrupa ülkesinden ayrılmalarını tavsiye etti.<br><br>ABD Başkanı Joe Biden ise, Ukrayna'daki vatandaşlarına seslenmiş ve artan Rus askeri hareketliliği nedeniyle ülkeden derhal ayrılmaları çağrısında bulunmuştu.<br><br>Moskova yönetiminin Ukrayna'yı işgal etmesi durumunda ülkede kalan ABD'lilerin tahliyesi için birlik göndermeyeceğini ifade eden Biden, bölgede işlerin 'hızlıca çığrından çıkabileceği'ni vurgulamıştı. Kiev'den halihazırda diplomatlarını tahliye edeceğini açıklayan diğer ülkeler İngiltere, Almanya ve Avustralya. Aralarında Kanada, Finlandiya, Letonya, Hollanda, Estonya, Japonya ve Yeni Zelanda'nın bulunduğu diğer Batılı ülkeler ise, vatandaşlarından acil şekilde Ukrayna'yı terk etmesini istiyor. ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, bu sabah yaptığı açıklamada \"Eğer Rusya saldırmayı tercih ederse bunun muazzam bedeli olacak. Dünya çapında bir tepkiyle karşılaşacak. Biz iki seçenek için de hazırız. Tam olarak Çin ve Rusya arasında ne söylendiğini bilmiyorum Başkan Şi ve Putin arasındaki görüşmede. Dediğim gibi Başkan Putin şu anda çok hızlı bir şekilde işgali başlatacak kapasiteye sahip. Biz de buna hazır olmuş vaziyetteyiz. Umarım bunu tercih etmez. Ama biz de hazırız\" dedi.<br><br>Blinken gün içinde de Rus mevkidaşı Sergey Lavrov'la telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Batılı ülkelerin Moskova'nın güvenlik taleplerine yanıt vermediği söylemini yineledi. Kırım açıklarına bir donanma yığan Rus ordusu ise, 30 savaş gemisine Sivastopol ve Novorossiysk limanlarından ayrılma emri verdi. Yarın başlayacak tatbikatta ayrıca kıyı füze savunma sistemleri Bal ve Bastion da sahne alacak.<br><br>Sosyal medyada yayınlanan görüntülerde ise, çok sayıda Mi-8 ve Ka-52 model Rus helikopterinin Kırım semalarında uçuş yaptığı görüldü. Agence France-Presse (AFP) haber ajansı, dakikalar önce Karadeniz'e açılan Rus savaş gemilerinin fotoğraflarını dünyaya servis etti. Fotoğraflarda füze gemisi Moskova ve diğer muhrip gemiler göze çarpıyor. Ukrayna ordusu ise, Rus yanlısı ayrılıkçıların kontrolündeki Donbas sınırından havalanan savaş uçaklarının fotoğraflarını paylaştı. Ukrayna ordusu ayrıca kuzeydeki Çernigiv'de tanklarla tatbikatlar yapıyor. Kanada’nın, Ukrayna polisi ve askeri birliklerine eğitim vermek üzere bu ülkede bulunan askeri personelini tahliye ettiği bildirildi. Vatandaşlarının güvenliğinin öncelikli olduğunu belirten Washington, AGİT bünyesinde görevli Amerikan personelini de Ukrayna’dan tahliye ediyor. Avustralya Başbakanı Scott Morrison, Ukrayna’da durumun giderek kötüleştiği gerekçesiyle Kiev Büyükelçiliğinin boşaltılması direktifini verdi. Rusya’nın Ukrayna’yı tehdit eden tek yönlü eylemlerinin hiçbir şekilde kabul edilemez olduğunu söyleyen Morrison, Çin yönetimini, Avustralya’nın ABD, Japonya ve Hindistan ile yaptığı görüşmeleri eleştirirken Moskova’nın askeri saldırganlığı karşısında tepkisiz kalmakla suçladı.<br><br>Dışişleri Bakanı Marise Payne, ülkenin doğu sınırında Rusya'nın askeri yığınak yapması nedeniyle başkentte durumun tehlikeli bir hal aldığını, büyükelçilik personelinin batıdaki Lviv’de geçici bir ofise taşınacağını duyurdu.<br><br>Rusya’nın Ukrayna’ya askeri müdahalesi durumunda Avustralya vatandaşlarına konsolosluk hizmeti vermekte zorlanacaklarına işaret eden Payne, Ukrayna’daki Avustralyalılara, ülkeyi terk etmeleri tavsiyelerini sürdürdüklerini ifade etti. Savaş için tarih paylaşılınca Ukrayna'dan kaçış başladı: 11 ülke tahliyelere başladı Dünyanın merakla beklediği Biden - Putin görüşmesi gerçekleşirken, kritik görüşme sonrası Beyaz Saray ve Kremlin'den açıklamalar peş peşe geldi. İsrail basını da Washington'ın Tel Aviv yönetimine işgale ilişkin tarih paylaştığını yazarken olası işgale karşı Ukrayna'dan kaçış da başladı. Başkent Kiev'den hem Amerikalı hem de Rus diplomatlar tahliye edilirken, Kanada ise Ukrayna ülkede bulunan askeri personelini tahliye etti. Avustralya büyükelçilik personelini tahliye ettiğini ve elçilik faaliyetlerini geçici olarak durdurduğunu açıkladı.İngiltere ordusu da tüm askerlerini bu hafta sonu çekiyor. AFP, Karadeniz'e açılan savaş gemilerinden ilk fotoğrafları dünyaya servis etti. BiP'te paylaş

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