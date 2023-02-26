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Dünya

94 yıllık Alman Köprüsü depremde ayakta kaldı

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesi sınırlarında bulunan Alman Köprüsü, 11 ili etkileyen Kahramanmaraş merkezli depremde ayakta kaldı.

10:08 . 26/02/2023 Pazar
AA
Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesi sınırlarında bulunan Alman Köprüsü

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesi sınırlarında bulunan Alman Köprüsü

Sultan 2. Abdulhamid'in Bağdat Demiryolu Projesi kapsamında Almanlar tarafından 1929 yılında Göksu Nehri üzerinde inşa edilen tarihi Göksu Viyadüğü (Alman Köprüsü), deprem felaketinde ciddi bir zarar görmedi.


Yapımına 1927'de başlanan Gölbaşı ilçesindeki Alman Köprüsü, 1929'da tamamlanarak hizmete alındı. Toplam 280 metre uzunluğunda, 35 metre yüksekliğinde, 12 ayak ve 7 kemeri bulunan tarihi köprünün ayaktaki hali dikkati çekti.


Malatya'nın Hekimhan ilçesindeki demir madenini Hatay'ın İskenderun ilçesine götürmek için kullanılan köprü, demir yolunda depremin verdiği hasardan dolayı kullanılamıyor.




#adıyaman
#alman köprüsü
#demiryolu
#DEPREM
#Göksu Viyadüğü
#Gölbaşı
#tarihi köprü
12 dakika önce
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94 yıllık Alman Köprüsü depremde ayakta kaldı
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