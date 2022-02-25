Dünya AAnın Ukraynadan servis ettiği fotoğraf dünya basınında sembol oldu
AVRUPA

AA'nın Ukrayna'dan servis ettiği fotoğraf dünya basınında sembol oldu

Anadolu Ajansının, Rusya'nın askeri müdahalesinde yaralanan Ukraynalı Olena Kurilo'nun fotoğrafı uluslararası basında manşet oldu. Dünya basını, askeri müdahalenin boyutlarını ve sivillerin durumunu bu fotoğrafla okuyucularına gösterdi.

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Haber Merkezi AA
AAnın Ukraynadan servis ettiği fotoğraf dünya basınında sembol oldu
Bu kareler arasında bombardımanda yaralanan öğretmen Kurilo'nun fotoğrafı dünyada geniş yankı uyandırdı.

AA foto muhabiri Wolfgang Schwan, Rusya'nın dün Ukrayna'nın doğusundaki Chuegev kentine düzenlediği bombardımanında yaralanan sivilleri fotoğrafladı.

Bu kareler arasında bombardımanda yaralanan öğretmen Kurilo'nun fotoğrafı dünyada geniş yankı uyandırdı.

Rusya'nın bombalı saldırısında yaralanan öğretmen: Böyle bir şeyin ülkemizde gerçekleşebileceğini hiç düşünmezdim
OYNAT 00:38
Rusya'nın bombalı saldırısında yaralanan öğretmen: Böyle bir şeyin ülkemizde gerçekleşebileceğini hiç düşünmezdim
Rusya'nın sivil yerleşim yerlerine yönelik saldırılarında yaralanan öğretmen Olena Kurilo yaşadıklarını anlattı. Yıkılan evinin önünde yüzündeki sargı bezleri ile kamera karşına geçen Kurilo, 'Savaşlar hakkında şiirler yazdık, tarih olarak okuduk ama böyle bir şeyin ülkemizde gerçekleşebileceğini hiç düşünmezdim.' şeklinde konuştu.


The Guardian, The Times, The Sun, Independent ve Bild başta olmak üzere birçok uluslararası gazete, AA'nın fotoğrafını ön sayfalarında kullandı.

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The Times gazetesi AA'nın fotoğrafıyla ön sayfadan verdiği haberinde "Avrupa için kara bir gün" başlığını kullandı.

Rusya'nın düzenlediği hava saldırısında sivillerden yaralanan ve hayatını kaybedenler oldu
FOTOĞRAF 9
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'nın doğusundaki Donbas'a özel askeri operasyon başlattıklarını duyurdu.<br>
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Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik askeri müdahalesi sırasında başkent Kiev dahil bir çok kent vuruldu. <br>
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Kiev'in yanı sıra Harkov, Kramatorsk, Mariupol, Mykolaiv ve Odesa kentlerinde yerel saatle 04.50'den sonra art arda patlamalar yaşandı. Özellikle Kiev'de çok sayıda patlama meydana gelirken, kentte sirenler çaldı.<br>
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Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik askeri müdahalesi sırasında Harkiv kentinde düzenlenen bir hava saldırısı sonrası, sivillerden yaralanan ve hayatını kaybedenler oldu.
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Sıkıyönetim ilan edildi<br><br>Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, saldırı öncesi paylaştığı videoda, \"Eğer canımıza, özgürlüğümüze, çocuklarımıza saldırılırsa kendimizi savunacağız, saldırmayacağız, kendimizi savunacağız.\" ifadesini kullandı.
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, Donbas'a müdahalesiyle Ukrayna'nın askeri altyapılarına ve sınır muhafızlarına saldırı başlattığını belirten Zelenskiy, ülkesindeki pek çok şehirde patlama seslerinin duyulduğunu kaydetti.<br><br>
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Zelenskiy, vatandaşlara sakin olmaları ve evlerinden çıkmamaları çağrısında bulundu.<br><br>
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Ukrayna Devlet Sınır Muhafızları, bugün yerel saatle 05.00’da Rus ordusunun Kırım’dan giriş yaptığı anlara ilişkin görüntüleri yayınladı.
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Ukrayna Devlet Sınır Muhafızları tarafından yapılan açıklamada, Ukrayna’nın, Rusya ve Belarus sınırı tarafından Rusya’nın saldırısına uğradığı belirtildi.
Rusya'nın düzenlediği hava saldırısında sivillerden yaralanan ve hayatını kaybedenler oldu
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'nın doğusundaki Donbas'a özel askeri operasyon başlattıklarını duyurdu. Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik askeri müdahalesi sırasında Harkiv kentinde düzenlenen bir hava saldırısı sonrası, sivillerden yaralanan ve hayatını kaybedenler oldu.


The Guardian ise AA fotoğrafıyla Rusya'nın askeri müdahalesine ilişkin haberine "Putin işgal ediyor" manşetini attı.

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Alman gazetesi Bild ise "Putin'in kanı, Kremlin şefi Avrupa'da katliam yapıyor" başlıklı ön sayfadaki haberinde AA'nın fotoğrafına yer verdi.

Öte yandan başta CNN, BBC olmak üzere birçok uluslararası kanala ait haber sayfalarında da AA'nın fotoğrafı kullanıldı.

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Kievden kaçış

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Aslana zorlu rakip

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​Galatasaray UEFA Avrupa Ligi'nde dünya deviyle eşleşti.
Putinin emri sonrası Donbasa askeri harekat başladı

Öğrenciler toplu taşımaya yöneldi

Öğrenciler toplu taşımaya yöneldi

​Fiyat yüzde 22 düştü, talep yüzde 62 arttı.

Zelenskiy'nin çağrısına Putin'den yanıt geldi.

Erdoğan, İstanbul Eğitim Yatırımları Toplu Açılış Töreni'nde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan cuma namazı çıkışı Ukrayna-Rusya krizine ilişkin önemli açıklamalar.

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