Dünya AB En az 300 bin Ukraynalı geldi daha fazlası için hazırlık yapıyoruz
AVRUPA

AB: En az 300 bin Ukraynalı geldi daha fazlası için hazırlık yapıyoruz

Avrupa Birliği (AB) Komisyonunun içişlerinden sorumlu üyesi Ylva Johansson, şimdiye kadar en az 300 bin Ukraynalının AB topraklarına girdiğini belirtti. Johansson, daha fazlası için hazırlık yapıldığını ifade etti.

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Haber Merkezi AA
AB: En az 300 bin Ukraynalı geldi daha fazlası için hazırlık yapıyoruz
Ylva Johansson

AB Komisyonunun içişlerinden sorumlu üyesi Johansson, AB içişleri bakanlarının olağanüstü toplantısı öncesinde basına açıklamalarda bulundu.

Ukrayna'dan kaçmak zorunda kalan sivilleri ve halihazırda mülteci akınıyla en çok karşı karşıya kalan AB ülkelerini desteklemek için dayanışma platformu ilan edeceğini belirten Johansson, "Şimdiye kadar en az 300 bin Ukraynalı AB topraklarına girdi." dedi.

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Johansson, toplantıda gelecek günlerde daha fazla rakamlara ulaşacak mültecilerin AB topraklarına yerleştirilmesiyle ilgili hazırlık yapılacağını ifade ederek, "Bana göre, bu dönemde 'geçici koruma direktifini' kullanmanın doğru zamanı olacağını düşünüyorum. Bunu bugün tartışacağız." diye konuştu.

İçişleri bakanlarının toplantısında Moskova yönetimi için vize kısıtlamaları da konuşulacak.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell de dışişleri bakanlarını akşam saatlerinde video konferans yöntemiyle toplantıya çağırdığını duyurmuştu.

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