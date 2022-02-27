AB: En az 300 bin Ukraynalı geldi daha fazlası için hazırlık yapıyoruz

AB Komisyonunun içişlerinden sorumlu üyesi Johansson, AB içişleri bakanlarının olağanüstü toplantısı öncesinde basına açıklamalarda bulundu.

Ukrayna'dan kaçmak zorunda kalan sivilleri ve halihazırda mülteci akınıyla en çok karşı karşıya kalan AB ülkelerini desteklemek için dayanışma platformu ilan edeceğini belirten Johansson, "Şimdiye kadar en az 300 bin Ukraynalı AB topraklarına girdi." dedi.

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Johansson, toplantıda gelecek günlerde daha fazla rakamlara ulaşacak mültecilerin AB topraklarına yerleştirilmesiyle ilgili hazırlık yapılacağını ifade ederek, "Bana göre, bu dönemde 'geçici koruma direktifini' kullanmanın doğru zamanı olacağını düşünüyorum. Bunu bugün tartışacağız." diye konuştu.

İçişleri bakanlarının toplantısında Moskova yönetimi için vize kısıtlamaları da konuşulacak.

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AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell de dışişleri bakanlarını akşam saatlerinde video konferans yöntemiyle toplantıya çağırdığını duyurmuştu.

OYNAT 00:42 Evinin yanında bulduğu mayını ağzında sigarasıyla ormanlık alana taşıyan Ukraynalı Ukrayna Berdyans'da bir kişi, evinin yakınında bulduğu patlamamış haldeki mayını büyük bir soğukkanlılıkla ormanlık alana taşıdı.



Hiçbir güvenlik önlemi almayan, hatta ağzındaki sigarasını bile bırakmayan adamın çıplak elle mayını taşıdığı görüntüler, sosyal medyada en çok izlenenler arasına girdi. BiP'te paylaş

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