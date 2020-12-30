Dünya AB ile İngiltere arasında Ticaret Anlaşması imzalandı
AVRUPA

AB ile İngiltere arasında 'Ticaret Anlaşması' imzalandı

AB ve İngiltere arasında Brexit sonrası 'Ticaret Anlaşması' imzalandı. Henüz Avrupa Parlamentosu (AP) onayı alınmayan anlaşmanın 1 Ocak'ta geçici olarak yürürlüğe girmesi öngörülüyor.

Haber Merkezi DHA
AB ve İngiltere, geçtiğimiz hafta uzlaşmaya varmıştı.
AB ve İngiltere, geçtiğimiz hafta uzlaşmaya varmıştı.

Brüksel'de AB-Birleşik Krallık Ticaret ve İşbirliği Anlaşması'nın resmi imza töreni gerçekleştirildi.

Anlaşmayı, AB tarafını temsilen AB Konseyi Başkanı Charles Michel ve AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen imzaladı.

Islak imzalı anlaşmanın bugün Londra'ya ulaştırılması ve İngiltere Başbakanı Boris Johnson tarafından da imzalanması bekleniyor.

Henüz Avrupa Parlamentosu (AP) onayı alınmayan anlaşmanın 1 Ocak'ta geçici olarak yürürlüğe girmesi öngörülüyor.

  • Uzun müzakereler sonucunda Avrupa Birliği ile ticaret anlaşmasına varan İngiltere, bu anlaşmanın tamamlanmasının ardından ilk serbest ticaret anlaşmasını dün Türkiye ile imzalamıştı.

Türkiye ile İngiltere arasında tarihi Serbest Ticaret Anlaşması'nda imzalar atıldı
OYNAT 02:02
Türkiye ile İngiltere arasında tarihi Serbest Ticaret Anlaşması'nda imzalar atıldı
Türkiye ve İngiltere arasındaki serbest ticaret anlaşması imzalandı. İmza töreni sırasında Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ve İngiltere Uluslararası Ticaret Bakanı Liz Truss açıklamalarda bulundu.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, 'Serbest Ticaret Anlaşması, önümüzdeki dönemde Türkiye ve Birleşik Krallık arasındaki ticaretimizin gelişiminin en büyük teminatı olacak.' dedi.


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