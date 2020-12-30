AB ile İngiltere arasında 'Ticaret Anlaşması' imzalandı

Brüksel'de AB-Birleşik Krallık Ticaret ve İşbirliği Anlaşması'nın resmi imza töreni gerçekleştirildi.
Anlaşmayı, AB tarafını temsilen AB Konseyi Başkanı Charles Michel ve AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen imzaladı.
Islak imzalı anlaşmanın bugün Londra'ya ulaştırılması ve İngiltere Başbakanı Boris Johnson tarafından da imzalanması bekleniyor.
Henüz Avrupa Parlamentosu (AP) onayı alınmayan anlaşmanın 1 Ocak'ta geçici olarak yürürlüğe girmesi öngörülüyor.
- Uzun müzakereler sonucunda Avrupa Birliği ile ticaret anlaşmasına varan İngiltere, bu anlaşmanın tamamlanmasının ardından ilk serbest ticaret anlaşmasını dün Türkiye ile imzalamıştı.