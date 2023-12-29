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Dünya

AB İsrail'i suçladı: Gazze'de ağır sivil kayıplara neden olmaya devam ediyor

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, sivilleri koruma yükümlülüğü bulunan işgalci İsrail ordusunun, Gazze'de yaklaşık 3 aydır gerçekleştirdiği soykırıma varan katliam saldırıları nedeniyle ''ağır sivil kayıplara'' neden olmaya devam ettiğini belirtti.

22:24 - 29/12/2023 Cuma
Güncelleme: 23:52 - 29/12/2023 Cuma
AA
Borrell, çatışmalara acilen ara verilmesi için çağrıda bulundu.
Borrell, çatışmalara acilen ara verilmesi için çağrıda bulundu.

Borrell, X hesabından İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin saldırıları hakkında paylaşım yaptı.

İsrail ordusunun sivilleri koruma yükümlülüğüne vurgu yapan Borrell, İsrail'in buna rağmen "ağır sivil kayıplara" neden olmaya devam ettiğini belirtti.

Borrell, Magazi Mülteci Kampı'na yönelik saldırının "en ölümcül" bombardımanlardan biri olduğuna işaret ederek saldırının ayrıca 150 bin kişinin daha yerinden edilmesine yol açtığını kaydetti.

Paylaşımında Borrell, acilen çatışmalara "ara verilmesi" çağrısında bulundu.


#Avrupa Birliği
#Filistin
#Gazze
#israil
#Josep Borrell
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