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AB Temu'ya 'yasa dışı ürün satışına karşı alınan önlemleri' sordu

AB Temu'ya 'yasa dışı ürün satışına karşı alınan önlemleri' sordu

16:4411/10/2024, Cuma
AA
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Foto: Arşiv
Foto: Arşiv

Avrupa Birliği (AB), online alışveriş sitesi Temu'dan yasa dışı ürün satışlarına karşı alınan önlemlere dair bilgi talebinde bulundu.

AB Komisyonu, Çin merkezli PDD Holdings'in işlettiği ve indirimli ürünler satan Temu'ya Dijital Hizmetler Yasası (DSA) kapsamında resmi bilgi talebi gönderildiğini duyurdu.


Açıklamada, Temu'dan online ortamda yasa dışı ürün satışlarına karşı alınan tedbirler hakkında ayrıntılı bilgi ve dahili belgeler istendiğine dikkat çekildi.


Temu'nun tavsiye sistemleri ve kullanıcıların kişisel verilerinin korunmasına yönelik riskler hakkında da bilgi talep edildiğine vurgu yapılan açıklamada, platformun söz konusu bilgileri 21 Ekim'e kadar sağlaması gerektiği ifade edildi.


Açıklamada, AB Komisyonu'nun bir sonraki adımı, alacağı yanıta göre değerlendireceği, bilgi talebine yanlış, eksik veya yanıltıcı cevap verilmesi halinde para cezası uygulanabileceği anımsatıldı.


AB, haziran ayında Temu'dan kullanıcıların yasa dışı ürünleri bildirmelerine imkan sağlayan mekanizma, kullanıcıları aldatmayacak veya manipüle etmeyecek çevrim içi arayüzler, küçüklerin korunması, tavsiye sistemlerinin şeffaflığı ve tacirlerin izlenebilirliği gibi AB yükümlülüklerine uyum konusunda bilgi istemişti.


Avrupa'da faaliyet gösteren büyük şirketler ve dijital platformların kurallara uyması gerekiyor.


AB, kurallarını ihlal eden firmalara yüksek para cezası uygulayabiliyor.



Ticaret Bakanı Ömer Bolat ithalattaki 'Temu' düzenlemesiyle ilgili konuştu

Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat, İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (İHKİB) tarafından düzenlenen İstanbul Hazır Giyim ve Moda Fuarı'na katıldı. Çin merkezli çevrim içi alışveriş platformu olan 'Temu' ile ilgili getirilen yeni ithalat düzenlemesi ile ilgili de konuşan Bakan Bolat, "Biz ihracatı Dünya Ticaret Kurallarına uygun olarak her hal ve şartta destekliyoruz. İthalat noktasında da zorunlu, gerekli ithalat zaten yapılıyor. Gümrüklerimiz hızlı bir şekilde çalışıyor. Sadece ticaret kurallarına uymayan haksız rekabet oluşturan, yasa dışı şekilde Türkiye'ye mal sokmaya çalışan, değerinden düşük ithalat yapmaya çalışan, menşei saptırmaya çalışan ithalata yönelik de etkin dış ticaret politikası tedbirleri uyguluyoruz. 12 ayda 38,8 milyar dolar dış ticaret açığımız azaldı. 121 milyar dolardan 82,5 milyar dolara geriledi. Son 12 ayda. Göreceksiniz bizim yıllık cari açığımız 20 milyar dolar veya altına inecek." ifadelerini kullandı.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat'tan Temu açıklaması: Satış istihdam ve döviz kaybı vardı

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, katıldığı İstanbul Fuar Merkezi'nde düzenlenen IFCO Hazır Giyim Fuarı'nda muhabirimiz Neslihan Altun'un sorularını cevapladı. Bolat, Resmi Gazete'de yayımlanana bireysel ithalat düzenlemesi ve yurtdışından sipariş edilen ürünlere getirilen ek vergilere ilişkin "Son üç beş aylık bir süreçte bu hızlı kargo sistemiyle normal ticaretin dışında aslında ticaret yapan ve kargo ya da paket sisteminin dışına çıkan kontrolsüz bir ticaret vardı. Bu, Türkiye'de iki tür sıkıntı oluşturdu. Kalite noktasında çokça şikayetler aldık tüketicilerimizden. İkincisi de üretici ve satıcılarımızdan haksız rekabet üzerine çokça şikayetler aldık. Ciddi manada bir satış kaybı, istihdam kaybı, döviz kaybı noktasında da bu şikayetler arttı. Bu nedenle ilgili bakanlıklar ve Türkiye'nin ilgili ticaret odaları, sanayi odaları, esnaf odaları, TOB, TİM gibi kuruluşlarla istişare ederek bu kararı ülkemiz ekonomisi, üreticilerimiz ve tüketicilerimizin hayrına olarak aldık" açıklamasını yaptı.


#AB
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#Temu

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