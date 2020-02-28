AB: Türkiye ile göçmen mutabakatı geçerliliğini koruyor

AB Komisyonu Sözcüsü Peter Stano, günlük basın toplantısında "Türkiye'nin mültecilere kapıları açtığına" ilişkin iddialar hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Stano, Türkiye'den bu yönde resmi bir açıklama yapılmadığını belirterek, "Bizim için Türkiye-AB göçmen mutabakatı geçerliliğini koruyor ve Türkiye'nin bu mutabakattan doğan taahhütlerini yerine getirmesini bekliyoruz." diye konuştu.

Türkiye Dışişleri Bakanlığının da mülteci politikasında bir değişiklik olmadığını teyit ettiğini anımsatan Stano, sosyal medyada konuyla ilgili iddiaları gördüklerini kaydetti.

OYNAT 00:00 Mülteciler Edirne'den Yunanistan'a koşuyorlar Avrupa ülkelerine gitme hayaliyle yola çıkan çok sayıda düzensiz göçmenin geceden bu yana Edirne'deki sınır hattı üzerindeki hareketliliği sürüyor. Türkiye'nin, Yunanistan ve Bulgaristan'a açılan kara sınırında gece saatlerinden itibaren başlayan düzensiz göçmen hareketliliği, günün ilk ışıklarıyla daha da arttı. BiP'te paylaş

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"Gerekirse harekete geçeceğiz"

AB'nin söz konusu iddiaların aksine göç akınıyla ilgili üye ülkelerle görüşerek kendi değerlendirmesini yapacağını kaydeden Stano, "Durumu yakından takip ediyoruz ve gerekli olması halinde harekete geçeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

OYNAT 00:54 Sınıra akın var: Tuttukları minibüs ve taksilerle Edirne'ye gidiyorlar İstanbul'da birçok noktadan göçmenler minibüs ve taksilerle Edirne'ye gidiyor. Türkiye'nin sınır kapıları açtığı söylentileri üzerine Zeytinburnu'nda toplanan göçmenler, tuttukları minibüsler ve taksilerle Edirne'ye doğru yola çıktı. BiP'te paylaş

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Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, İdlib'deki gelişmelerin Türkiye üzerindeki göç baskısını artırdığını belirterek, "Gelişmelerden endişeye kapılan ülkemizdeki bazı sığınmacı ve göçmenler Batı sınırlarımıza doğru hareketlenmeye başlamışlardır. Durumun kötüleşmesi halinde bu risk artarak devam edecektir." demişti.

DÜNYADA EN FAZLA MÜLTECİYE TÜRKİYE EV SAHİPLİĞİ YAPIYOR

Aksoy, "Dünyada en fazla mülteciye ev sahipliği yapan ülkemizin mülteciler ve sığınmacılara yönelik politikasında bir değişiklik yoktur." vurgusunda bulunmuştu.