Dünya AB Twitteri uyardı Avrupada bizim kurallarımız geçerli
AVRUPA

AB Twitter'i uyardı: Avrupa'da bizim kurallarımız geçerli

Avrupa Birliği, Elon Musk'ın sosyal medya platformu Twitter'ı satın almasının üzerine ''Avrupa'da bizim kurallarımız geçerli'' mesajı verdi.

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Haber Merkezi AA
AB Twitteri uyardı: Avrupada bizim kurallarımız geçerli
Avrupa Birliği'nden Twitter'a rest.

AB Komisyonunun iç pazardan sorumlu üyesi Thierry Breton, Musk'ın Twitter'ı satın alma sürecinin tamamlanmasıyla "Kuş özgür kaldı." mesajını paylaşmasına karşılık verdi.

Breton, "Avrupa'da kuş bizim kurallarımıza göre uçacak." ifadesini kullandı.

Breton mesajında, AB'nin Dijital Hizmetler Yasasına atıf yaparak "DSA" etiketini kullandı. Bu yasa dijital hizmet sağlayıcılarının "nefret söylemi" gibi internetteki yasa dışı olduğuna karar verilen içeriklerin Twitter benzeri dijital hizmet sağlayıcılar tarafından en kısa sürede kaldırılmasını öngörüyor.

AB Komisyonu üyesi Breton, ayrıca, mayıs ayında Musk ile yaptığı görüşmeden sonra yaptıkları açıklamanın videosunu da paylaştı. Videoda Breton Musk'a, AB'nin Dijital Hizmetler Yasası'nı açıkladığını söylüyor. Musk da Breton'a, "Söylediğiniz her şeye katılıyorum." karşılığını veriyor.

Tesla ve SpaceX'in Üst Yöneticisi Elon Musk'ın, sosyal medya şirketi Twitter'ı 44 milyar dolara satın alma süreci dün tamamlanmıştı.

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