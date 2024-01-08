AB Yüksek Temsilcisi Borrell işgalcilerin hedef aldığı UNRWA'ya desteğini duyurdu

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, işgalci İsrail'in hedef aldığı Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansına desteğini duyurdu.

Borrell, X'te yaptığı paylaşımda, Orta Doğu turu kapsamında UNRWA Genel Komiseri Philippe Lazzarini ile bir araya gelerek Gazze'de "korkunç boyuttaki" insani durum hakkında görüş alışverişinde bulunduğunu aktardı.

Gazzelilerin yüzde 85'inin yerinden edildiği ve nüfusun tamamının gıda güvencesinden yoksun olduğunu belirten Borrell, yüz binlerce kişinin sığınabileceği bir yer bulunmadığına dikkati çekti.

Bombardımanlar sonucu 150 UNRWA çalışanının hayatını kaybettiğini hatırlatan Borrell, "Filistinlilere temel hizmet sağlayan UNRWA'yı korumalı ve desteklemeye devam etmeliyiz." ifadesini kullandı.





UNRWA, işgalci İsrail'in hedefinde





İsrail Meclisinde (Knesset) konuşan jeostrateji ve kamu politikaları uzmanı Noga Arbell, UNRWA'nın yok edilmesi gerektiğini savunarak, "UNRWA'yı yok etmeden savaşı kazanmamız mümkün değil." ifadesini kullanmıştı.

Arbell, Gazze'de yerinden edilen 1,9 milyon kişinin binalarında ya da yakınlarında barınmaya çalıştığı UNRWA'nın "acilen yok edilmesi" çağrısında bulunmuştu.





Terör devleti İsrail, Gazze'ye insani yardımların girişini engelliyor





Gazze'de işgalci İsrail güçleri tarafından yerleşim yerleri bombalanan ve silah zoruyla yerinden edilen 1,9 milyon Filistinli, barınma, gıda, temiz su, ilaç ve sağlık hizmetlerinden yoksun şekilde yaşam mücadelesi veriyor.

ABD'nin açık destek verdiği işgalciler, Gazze'ye insani yardımların girişine de müsaade etmiyor.

Lazzarini, 4 Ocak'ta yaptığı açıklamada, Gazze'deki Filistin halkının çok az insani yardımla toplu cezalandırmaya maruz kaldığını belirtmişti.

UNRWA'nın eski sözcüsü Chris Gunness ise "Aslında ne istedikleri çok açık, Gazze'de yaşananlar ortada. Bir soykırım, bir etnik temizlik var. Barı Şeria'da gördüğümüz şey ise bir apartheid sistemi." ifadelerini kullanmıştı.

İsrail basını, milletvekili Sharren Haskel'in liderliğinde İsrail Meclisinin "UNRWA'da reform" lobisi oluşturarak Ajansın çalışmalarını durdurmak ya da rayından çıkarmak için çabaladığını yazmıştı.



