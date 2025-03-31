ABD Afganistan'da gözaltına alınan vatandaşı Hall'un serbest bırakılarak ülkeye ulaştığını duyurdu

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Hall'un dönüşüne ilişkin yazılı açıklama yaptı. Hall'un hafta sonu Afganistan'da serbest bırakıldığını ve evine dönmesinden dolayı memnuniyet duyduklarını ifade eden Rubio, Katar ve Avrupa Birliği'ne (AB) desteklerinden ötürü teşekkür etti.

Rubio, ABD Başkanı Donald Trump'ın liderliği ve kararlılığının açık olduğunu belirterek, "Afganistan'da ve dünyanın diğer yerlerinde tutulan her Amerikalı serbest bırakılana kadar pes etmeyeceğiz." vurgusunu yaptı.