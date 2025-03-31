Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
ABD Afganistan'da gözaltına alınan vatandaşı Hall'un serbest bırakılarak ülkeye ulaştığını duyurdu

ABD Afganistan'da gözaltına alınan vatandaşı Hall'un serbest bırakılarak ülkeye ulaştığını duyurdu

17:4531/03/2025, Pazartesi
AA
Sonraki haber
Afganistan'da şubat ayında gözaltına alınan ABD vatandaşı Hall'un hafta sonu serbest bırakıldığı açıklanmıştı
Afganistan'da şubat ayında gözaltına alınan ABD vatandaşı Hall'un hafta sonu serbest bırakıldığı açıklanmıştı

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Afganistan'da şubat ayından beri gözaltına alınan ABD vatandaşı Faye Hall'un serbest bırakılarak ABD'ye döndüğünü bildirdi. Rubio, ABD Başkanı Donald Trump'ın liderliği ve kararlılığının açık olduğunu belirterek, "Afganistan'da ve dünyanın diğer yerlerinde tutulan her Amerikalı serbest bırakılana kadar pes etmeyeceğiz." vurgusunu yaptı.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Hall'un dönüşüne ilişkin yazılı açıklama yaptı. Hall'un hafta sonu Afganistan'da serbest bırakıldığını ve evine dönmesinden dolayı memnuniyet duyduklarını ifade eden Rubio, Katar ve Avrupa Birliği'ne (AB) desteklerinden ötürü teşekkür etti.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio

Rubio, ABD Başkanı Donald Trump'ın liderliği ve kararlılığının açık olduğunu belirterek, "Afganistan'da ve dünyanın diğer yerlerinde tutulan her Amerikalı serbest bırakılana kadar pes etmeyeceğiz." vurgusunu yaptı.


Afganistan'da şubat ayında gözaltına alınan ABD vatandaşı Hall'un hafta sonu serbest bırakıldığı açıklanmıştı. Başkent Kabil'de bulunan Katar Büyükelçiliği'ne götürülmesinin ardından bir dizi tıbbi muayeneden geçen Hall'un sağlık durumunun iyi olduğu kaydedilmişti.




#ABD
#Afganistan
#Faye Hall
#Kabil
#Trump
#Ülkesine ulaştı

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
AÖL 3. dönem ara sınav takvimi: Açık lise sınavları ne zaman yapılacak?