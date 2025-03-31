ABD Afganistan'da gözaltına alınan vatandaşı Hall'un serbest bırakılarak ülkeye ulaştığını duyurdu

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Afganistan'da şubat ayından beri gözaltına alınan ABD vatandaşı Faye Hall'un serbest bırakılarak ABD'ye döndüğünü bildirdi. Rubio, ABD Başkanı Donald Trump'ın liderliği ve kararlılığının açık olduğunu belirterek, "Afganistan'da ve dünyanın diğer yerlerinde tutulan her Amerikalı serbest bırakılana kadar pes etmeyeceğiz." vurgusunu yaptı.
ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Hall'un dönüşüne ilişkin yazılı açıklama yaptı. Hall'un hafta sonu Afganistan'da serbest bırakıldığını ve evine dönmesinden dolayı memnuniyet duyduklarını ifade eden Rubio, Katar ve Avrupa Birliği'ne (AB) desteklerinden ötürü teşekkür etti.
Rubio, ABD Başkanı Donald Trump'ın liderliği ve kararlılığının açık olduğunu belirterek, "Afganistan'da ve dünyanın diğer yerlerinde tutulan her Amerikalı serbest bırakılana kadar pes etmeyeceğiz." vurgusunu yaptı.
Afganistan'da şubat ayında gözaltına alınan ABD vatandaşı Hall'un hafta sonu serbest bırakıldığı açıklanmıştı. Başkent Kabil'de bulunan Katar Büyükelçiliği'ne götürülmesinin ardından bir dizi tıbbi muayeneden geçen Hall'un sağlık durumunun iyi olduğu kaydedilmişti.