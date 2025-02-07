ABD'nin Alaska eyaletinde, Bering Air şirketine ait bir uçak gizemli bir şekilde kayboldu. Uçakta dokuz yolcu ve bir pilot bulunduğu bildirildi. Bölgedeki arama ve kurtarma ekipleri, uçakla bağlantının kesildiği andan itibaren harekete geçti.
ABD'nin Alaska eyaletinde 10 kişiyi taşıyan yolcu uçağı kayıplara karıştı.
Arama çalışmaları sürerken, Nome Gönüllü İtfaiye Departmanı, olayı doğrulayan bir açıklama yaptı.
Deniz ve karada aranıyor
Kayıp uçağı arama çalışmaları için Sahil Güvenliğe haber verildi ve aktif bir kara araması başlatıldı.
Yerel yetkililer, uçağın kaybolmuş olabileceği endişesiyle, ekstrem hava koşulları nedeniyle halktan kendi arama gruplarını oluşturma girişimlerinden kaçınması çağrısında bulundu.
Ayrıca, ailelerin destek almak için Norton Sound Health Corporation'a başvurması önerildi.