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ABD'de yolcu uçağı kayboldu: Hem hava hem karada arama başlatıldı

ABD'de yolcu uçağı kayboldu: Hem hava hem karada arama başlatıldı

09:337/02/2025, Cuma
G: 7/02/2025, Cuma
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Zorlu hava koşullarının operasyonları sınırladığı belirtildi.
Zorlu hava koşullarının operasyonları sınırladığı belirtildi.

ABD'nin Alaska eyaletinde, Bering Air şirketine ait bir uçak gizemli bir şekilde kayboldu. Uçakta dokuz yolcu ve bir pilot bulunduğu bildirildi. Bölgedeki arama ve kurtarma ekipleri, uçakla bağlantının kesildiği andan itibaren harekete geçti.

ABD'nin Alaska eyaletinde 10 kişiyi taşıyan yolcu uçağı kayıplara karıştı.


Arama çalışmaları sürerken, Nome Gönüllü İtfaiye Departmanı, olayı doğrulayan bir açıklama yaptı.


Deniz ve karada aranıyor

Kayıp uçağı arama çalışmaları için Sahil Güvenliğe haber verildi ve aktif bir kara araması başlatıldı.


Yapılan açıklamada
, "Şu anda, Nome ve White Mountain'dan kara araması yapıyoruz. Hava koşulları ve görüş mesafesi nedeniyle havadan yapılan aramalar sınırlı. Ulusal Muhafızlar, Sahil Güvenlik ve Polis Ekipleri arama çalışmalarına katıldı"
denildi.

Yerel yetkililer, uçağın kaybolmuş olabileceği endişesiyle, ekstrem hava koşulları nedeniyle halktan kendi arama gruplarını oluşturma girişimlerinden kaçınması çağrısında bulundu.


"Halktan, kaybolanlar için endişelendiği bir dönemde, güvenlik ve hava koşullarını göz önünde bulundurarak bireysel arama grupları oluşturmamalarını rica ediyoruz"
ifadeleri kullanıldı.

Ayrıca, ailelerin destek almak için Norton Sound Health Corporation'a başvurması önerildi.



#Alaska
#ABD
#uçak
#Bering Air

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