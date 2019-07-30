Dünya ABD Almanyadan Hürmüz Boğazı için resmi talepte bulundu
AMERİKA

ABD Almanya'dan Hürmüz Boğazı için resmi talepte bulundu

ABD Almanya'dan Hürmüz Boğazı için resmi talepte bulundu

Hürmüz Boğazı’nda ticari geçiş yolunun güvenliğinin sağlanması için ABD Almanya’dan resmi olarak askeri talepte bulundu.

Haber Merkezi AA
Diğer
Diğer

ABD’nin, Hürmüz Boğazı’nın güvenliğinin sağlanması için Almanya’dan resmi olarak askeri talepte bulunduğu bildirildi.

ABD Büyükelçiliğinden bir yetkili, Hürmüz Boğazı’nın güvenliğinin sağlanması konusunda Almanya’dan talepte bulunulduğuna ilişkin Alman Haber Ajansına (DPA) açıklama yaptı.

  • Yetkili, “İngiltere ve Fransa ile Hürmüz Boğazı'nın güvenliğine yardımcı olmak ve İran'ın saldırganlığına karşı mücadele etmek için Almanya'dan resmi talepte bulunduk.” ifadesini kullandı.

Alman hükümet yetkilileri daha önceki açıklamalarında, Almanya'nın Hürmüz Boğazı’nda ticari gemilerin güvenliğinin korunması için yapılacak bir askeri misyona katılıp katılmamasına ilişkin müttefiklerden bu konuda bir talebinin bulunmadığını dile getiriyordu.

Almanya Savunma Bakanı Annegret Kramp Karrenabauer de kendilere gelen her talebin somut olarak değerlendirilmesi gerektiğini belirterek, “Biz ne planlandığını bildikten sonra üzerinde konuşabiliriz ve karar verebiliriz." ifadesini kullanmıştı.

Alman hükümetinin büyük ortağı Hristiyan Demokrat Birlik Partisi (CDU), Hürmüz Boğazı’nda ABD öncülüğündeki bir askeri misyonu olumlu bulurken, hükümetin diğer ortağı Sosyal Demokrat Partisi (SPD) “gerilimi artıracağı” gerekçesiyle misyona kuşkuyla bakıyor.

İran ile İngiltere arasında tanker krizi

İngiltere'ye bağlı Cebelitarık Özerk Yönetimi, 4 Temmuz'da Suriye'ye yönelik ambargoları ihlal ettiği gerekçesiyle İran tankeri Grace 1'i alıkoymuştu.

  • İranlı yetkililer, tankerin bırakılmasını aksi halde misillemede bulunacaklarını açıklamıştı. Cebelitarık Yüksek Mahkemesi, 19 Temmuz'da İran tankerini alıkoyma süresini 15 Ağustos'a kadar uzatmıştı.

İran Devrim Muhafızları Ordusu, 19 Temmuz'da İngiltere bandıralı petrol tankeri Steno İmpero'yu Hürmüz Boğazı'ndan geçişi sırasında denizcilik kurallarına riayet etmediği gerekçesiyle alıkoyduğunu duyurmuştu.

Tahran ve Londra karşılıklı olarak birbirlerini "korsanlıkla" suçluyor.

ABD Başkanı Donald Trump ve İngiltere Başbakanı Boris Johnson iki gün önce yaptıkları telefon görüşmesinde Hürmüz Boğazı’nda yaşanan gerilimi de ele almıştı.

REKLAM

İngiltere'nin yeni savaş gemisi Hürmüz Körfezi'ne ulaştı
DÜNYA
İngiltere'nin yeni savaş gemisi Hürmüz Körfezi'ne ulaştı

ABD Hürmüz Boğazı'nda Amerikan bayraklı gemileri koruyacak
DÜNYA
ABD Hürmüz Boğazı'nda Amerikan bayraklı gemileri koruyacak

İngiltere'den İran'a tepki: Devlet korsanlığı yapıyorlar
DÜNYA
İngiltere'den İran'a tepki: Devlet korsanlığı yapıyorlar
Oyuna gelmeyin

Oyuna gelmeyin

Araç muayenesi yaptıracaklara uyarı geldi.
İstanbulda yağmur sürprizi

İstanbul'da yağmur sürprizi

​Yağmur aniden bastırınca vatandaşlar zor anlar yaşadı.
4 yaşındaki çocuk ifadeye çağrıldı

4 yaşındaki çocuk ifadeye çağrıldı

​İsrail polisine taş attığı gerekçesiyle ifade verdi.
76'ya yükseldi

76'ya yükseldi

​Pençe Harekatı'nda 4 terörist daha etkisizleştirildi.
3 ayda<br>10 milyar dolar

3 ayda
10 milyar dolar

Yabancı yatırımcı tarafında geri dönüş başladı.
Trabzonspor'a ret

Trabzonspor'a ret

​CAS, 2010-2011 sezonuyla ilgili kararını verdi.

Suçüstü yakalandı

Suçüstü yakalandı

NATO hattına giren 2 hırsıza şok baskın.

Kredi faizleri<br>düşüşe geçecek

Kredi faizleri
düşüşe geçecek

​Bakan Berat Albayrak'tan önemli açıklamalar...
9 gün tatile<br>olumlu bakmıyorum

9 gün tatile
olumlu bakmıyorum

​Bayram tatiline ilişkin hükümetten ilk açıklama.
S-400'ler NATO'ya katkı sağlıyor

S-400'ler NATO'ya katkı sağlıyor

​Çavuşoğlu, S-400'ler bir sorun teşkil etmediğini söyledi.
Magandalara tahliye

Magandalara tahliye

Hamile kadının bulunduğu araca saldırmışlardı.
Kararını verdi

Kararını verdi

​Fenerbahçe'ye Ben Arfa'dan kötü haber.
Vatandaşlık formülüne red

Vatandaşlık formülüne red

Arakanlılar Myanmar'ın öngördüğü vatandaşlık formülüne karşı.
3 saatte söndürüldü

3 saatte söndürüldü

Konya'da silah fabrikasında korkutan yangın.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.