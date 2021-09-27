ABD Başkanı Biden'a üçüncü doz aşı

Pfizer ve BioNTech tarafından geliştirilen Kovid-19 aşısının ilk dozunu aralık, ikinci dozunu ise ocak ayında olan ABD Başkanı Joe Biden, bugün Beyaz Saray’da kameraların karşısında “destek dozu” olarak nitelendirilen 3. dozu yaptırdı.

Biden, aşıdan önce yaptığı konuşmada, Pfizer/BioNTech aşısının 65 yaş üzeri kişiler ve yüksek risk grubundakiler için destek dozunun onaylandığına işaret ederek, diğer aşılar için de yakında onay gelebileceğini kaydetti.

Önceliklerinin daha fazla kişiyi aşılamak olduğunun altını çizen Biden, "Bu salgın, aşısızların salgını." yorumunda bulundu.

Biden, geçtiğimiz günlerde yaptığı konuşmada ABD’de ocak ve mart ayları arasında koronavirüse karşı Pfizer/BioNTech aşısı olan ABD’lilerin 65 yaş ve üzerindeyse, tıbbi bir durumları varsa veya ön saflarda çalışıyorlarsa koronavirüs aşılarının güçlendirici dozunu yaptırmaları gerektiğini belirtmişti.

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Pfizer’in koronavirüs güçlendirici aşı dozunu olmaya hak kazanan ABD’lileri "şimdi" 3. doz aşı yapmaya çağıran Biden, yakın zamanda kendisinin de koronavirüse karşı güçlendirici aşı dozu yaptıracağını duyurarak, "Güçlendirici aşı dozunu yaptıracağım. 65 yaşının üzerinde olduğumu kabul etmek zor ama güçlendirici aşı dozunu yaptıracağım" ifadelerini kullanmıştı.

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