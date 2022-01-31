Dünya ABD Başkanı Bidendan Katar kararı Kongreye bildireceğim
AMERİKA

ABD Başkanı Biden'dan Katar kararı: Kongre'ye bildireceğim

ABD Başkanı Biden, Katar'ı NATO dışındaki önemli bir müttefik olarak tayin etme niyetini Kongre'ye bildireceğini açıkladı. Biden, "Katar iyi bir dost ve güvenilir bir ortak. Katar'ı 'NATO üyesi olmayan önemli müttefik' olarak tanıma planı konusunda Kongreyi bilgilendiriyorum. Bu, ilişkimizin ne kadar önemli olduğunun bir göstergesidir ve bunu yapmanın zamanı geldi de geçiyor." ifadelerini kullandı.

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ABD Başkanı Bidendan Katar kararı: Kongreye bildireceğim
Joe Biden

ABD Başkanı Joe Biden, Oval Ofis'te Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile ikili görüşmesi öncesi gazetecilere açıklamalarda bulundu.

  • Katar ve ABD arasında 50 yıllık bir ortaklık olduğunu belirten Biden, Katar'ın 10 binlerce Afgan'a ev sahipliği yaptığını, Gazze ve Filistinliler meselelerinde de önemli roller üstlendiğini ifade etti.

Biden, bugün Emir Al Sani ile Körfez ve Orta Doğu'nun güvenliği, küresel enerji kaynaklarının istikrarı, Afganistan ve ikili ilişkiler gibi birçok konuyu ele alacaklarını kaydetti.

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Katar Havayolları ile uçak üreticisi Boeing arasında yapılan 20 milyar dolarlık anlaşmayı da memnuniyetle karşıladıklarını dile getiren Biden, bunun Boeing'in yaptığı en büyük anlaşmalardan biri olduğunun altını çizdi.

"KATAR İYİ BİR DOST"

  • Biden, "Katar iyi bir dost ve güvenilir bir ortak. Katar'ı 'NATO üyesi olmayan önemli müttefik' olarak tanıma planı konusunda Kongreyi bilgilendiriyorum. Bu, ilişkimizin ne kadar önemli olduğunun bir göstergesidir ve bunu yapmanın zamanı geldi de geçiyor." ifadelerini kullandı.

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ABD'nin 'NATO üyesi olmayan önemli müttefik' statüsü tanıdığı 18 ülke var

ABD'nin bugüne kadar "NATO üyesi olmayan önemli müttefik" olarak tanıdığı 18 ülke bulunuyor. Ülkede ilk kez 1987'de geçen bir yasa ile dönemin ABD Başkanı Ronald Reagan tarafından Avustralya, Mısır, İsrail, Japonya ve Güney Kore bu kategoriye alındı. Körfez bölgesinden ise Bahreyn ve Kuveyt, eski ABD Başkanı George W. Bush tarafından bu kategoriye dahil edilmişti.

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