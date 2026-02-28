Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
ABD Başkanı Donald Trump’tan hamburgerci ziyareti

ABD Başkanı Donald Trump’tan hamburgerci ziyareti

09:2328/02/2026, Cumartesi
IHA
Sonraki haber
Trump başkanlık uçağına götürmek üzere hamburger siparişi verdi.
Trump başkanlık uçağına götürmek üzere hamburger siparişi verdi.

ABD Başkanı Donald Trump, ülkenin Teksas eyaletindeki bir yerel restoranı ziyaret ederek, başkanlık uçağına götürmek üzere hamburger siparişi verdi. Trump, ayrıca restoranda bulunan destekçilerine hamburger ısmarladı.

ABD Başkanı Donald Trump, Teksas’taki yerel bir restoranı ziyaret etti. Buradaki çalışanlar ve destekçileri ile bir araya gelerek kısa bir sohbet gerçekleştiren Trump, ABD Başkanlık uçağı Air Force One’a götürmek üzere hamburger siparişi verdi.

Trump, ayrıca restoranda bulunan destekçilerine hamburger ısmarladı. Destekçilerinden yoğun ilgi gören Trump, gerçekleştirdiği kısa ziyaretin ardından alkışlarla restorandan ayrıldı.

Beyaz Saray’ın daha sonra Trump’ın uçağına götürdüğü siparişlerin fotoğrafını paylaşması ise dikkat çekti.



#Donald Trump
#hamburger
#başkanlık uçağı
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Askeri Güç Dengeleri Sil Baştan: Türkiye Listede Fırtına Estirdi! ABD - İran ve Pakistan-Afganistan gerilimi sonrası...