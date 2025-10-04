Yeni Şafak
ABD Başkanı Trump: İsrail ilk çekilme hattını kabul etti

ABD Başkanı Trump: İsrail ilk çekilme hattını kabul etti

23:264/10/2025, Cumartesi
G: 4/10/2025, Cumartesi
ABD Başkanı Donald Trump sosyal medya hesabından açıklama yaptı.
ABD Başkanı Donald Trump sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

ABD Başkanı Donald Trump, "İsrail, Hamas’a gösterdiğimiz ilk çekilme hattını kabul etti. Hamas onayladığında ateşkes derhal yürürlüğe girecek" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, Gazze Şeridi’nde ateşkese varılmasını öngören planına ilişkin yeni bir açıklama yaptı.

Trump sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada,
"Müzakerelerin ardından İsrail, Hamas’a gösterdiğimiz ve paylaştığımız ilk çekilme hattını kabul etti. Hamas onayladığında ateşkes derhal yürürlüğe girecek. Rehine takası başlayacak ve bir sonraki çekilme aşaması için koşulları oluşturacağız"
ifadelerini kullandı.

Trump açıklamasında ayrıca barış planı kapsamındaki hatlara ilişkin haritayı da paylaştı.


