ABD bir ülkeyi 'yanlışlıkla' işgal etti: Pentagon'dan şaşırtan bir açıklama geldi

6 tabela daha sonra kaldırıldı
ABD’nin Meksika kıyılarına uyarı tabelaları dikmesi ülkede hararetli tartışmaları tetikledi. Tepkilerin büyümesi üzerine konuşan Pentagon yetkililerinin yaptığı açıklama ise şaşkınlığı daha da artırdı.
Amerikan askerleri gittikleri Meksika sınırındaki bir plajı
"Burası girilmez"
uyarı levhası asarak kapatmak isteyince ortalık karıştı. Levhalarda İngilizce ve İspanyolca olarak "Savunma Bakanlığı'na ait bu arazi komutanın yetkisiyle yasaklı bölge olarak belirlenmiştir" ifadesi yer aldı.
Tabelalar kaldırıldı
Meksika Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada donanma askerlerinin sahildeki 6 tabelayı da kaldırdığı bildirildi.
''Burayı yanlışlıkla kapattık"
Olay sosyal medyada gündem olurken, Pentagon'un açıklaması şaşırttı. Yapılan açıklamada,
ifadeleri yer aldı.
ABD Başkanı Donald Trump, ocakta göreve başladığında Meksika Körfezi'nin adının "Amerika Körfezi" şeklinde değiştirilmesi talimatını vermişti.
