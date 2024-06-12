ABD'nin Ankara Büyükelçisi Jeff Flake, ABD ve Türkiye'nin stratejik ilişkilerine yönelik değerlendirmede bulundu.
Türkiye ile stratejik ortaklığın her zamankinden daha güçlü olduğunu vurgulayan Flake, "NATO'nun genı̇şlemesı̇ ve F-16 satış anlaşmasının ardından Türkı̇ye, batıya demı̇r attı. ABD-Türkiye stratejik bağları, hiç bu kadar güçlü olmamıştı" ifadelerini kullandı.
"Türkiye Batı'ya demir attı"
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Biden görüşecek mi?
ABD'nin Ankara Büyükelçisi Jeff Flake, önümüzdeki ay Washington'da gerçekleşecek NATO Zirvesi'nde ABD Başkanı Joe Biden ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın görüşme ihtimali olduğunu söyledi.