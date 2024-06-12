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ABD Büyükelçisi Flake: Türkiye'den Hamas liderlerine bazı mesajlar iletilsin istendi

ABD Ankara Büyükelçisi Jeff Flake, "NATO'nun genı̇şlemesı̇ ve F-16 satış anlaşmasının ardından Türkı̇ye, batıya demı̇r attı. ABD-Türkiye stratejik bağları, hiç bu kadar güçlü olmamıştı" dedi.

14:12 - 12/06/2024 Çarşamba
Güncelleme: 14:52 - 12/06/2024 Çarşamba
Yeni Şafak
ABD Ankara Büyükelçisi Jeff Flake
ABD Ankara Büyükelçisi Jeff Flake

ABD'nin Ankara Büyükelçisi Jeff Flake, ABD ve Türkiye'nin stratejik ilişkilerine yönelik değerlendirmede bulundu.


Türkiye ile stratejik ortaklığın her zamankinden daha güçlü olduğunu vurgulayan Flake, "NATO'nun genı̇şlemesı̇ ve F-16 satış anlaşmasının ardından Türkı̇ye, batıya demı̇r attı. ABD-Türkiye stratejik bağları, hiç bu kadar güçlü olmamıştı" ifadelerini kullandı.


Flake,
"ABD, İsrail ile ateşkes görüşmelerinde Türkiye'den Hamas liderliğine bazı mesajlar iletilmesini istedi"
diye konuştu.

"Türkiye Batı'ya demir attı"

Flake,
"NATO'nun genişlemesi ve F-16 satışı anlaşmasının ardından Türkiye Batı'ya yöneldi ve oraya sıkı sıkıya demir attı"
ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Biden görüşecek mi?

ABD'nin Ankara Büyükelçisi Jeff Flake, önümüzdeki ay Washington'da gerçekleşecek NATO Zirvesi'nde ABD Başkanı Joe Biden ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın görüşme ihtimali olduğunu söyledi.



#ABD
#Flake
#NATO
#F-16
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