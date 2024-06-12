Türkiye ile stratejik ortaklığın her zamankinden daha güçlü olduğunu vurgulayan Flake, "NATO'nun genı̇şlemesı̇ ve F-16 satış anlaşmasının ardından Türkı̇ye, batıya demı̇r attı. ABD-Türkiye stratejik bağları, hiç bu kadar güçlü olmamıştı" ifadelerini kullandı.