ABD Dışişleri Bakanı Rubio Trump'ın 2025'de 8 savaş bitirdiğini savundu

23:0024/12/2025, Çarşamba
AA
ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio
ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, X üzerinden Trump yönetiminin 2025 yılına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Rubio, Trump'ın 8 savaş bitirdiğini savunarak, "Başkan (Donald Trump) müdahil oldu, savaşı sona erdirdi ve uzun vadeli istikrar ile güvenlik için bir plan hazırladı." ifadelerini kullandı.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin 2025 yılında 8 savaşı sona erdirdiğini savundu.

Beyaz Saray, X hesabından, Rubio’nun Trump yönetiminin 2025 yılına ilişkin değerlendirmelerini paylaştı.

Rubio, 2025’te sona erdirildiğini ileri sürdüğü çatışmalara örnek olarak Hindistan–Pakistan, Kamboçya–Tayland ile Azerbaycan–Ermenistan arasındaki süreçleri gösterdi.

Gazze konusunda da önemli bir ilerleme sağlandığını savunan Rubio,
"Başkan (Donald Trump) müdahil oldu, savaşı sona erdirdi ve uzun vadeli istikrar ile güvenlik için bir plan hazırladı."
ifadelerini kullandı.

Trump’ın Avrupa ziyaretleri sırasında NATO üyesi ülkelerin savunma harcamalarını yüzde 2’den yüzde 5’e çıkardığını aktaran Rubio, Trump yönetiminin sınır güvenliğinin sağlanmasında önemli rol oynadığını ve yasa dışı göçmenleri ülkelerine geri gönderdiğini ifade etti.

Rubio, Trump’ın uyuşturucu kartellerine karşı mücadele ederek ülke güvenliğini artırdığını kaydetti.



