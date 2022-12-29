Dünya ABD dondurucu soğukla boğuşurken Biden Karayiplere tatile gitti
AMERİKA

ABD dondurucu soğukla boğuşurken Biden Karayipler'e tatile gitti

ABD'de son 40 yılın en soğuk hava dalgası sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 65'e yükseldi. Ülke genelinde hayat durma noktasına geldi. Kutup soğukları ile mücadele edilirken, ABD Başkanı Joe Biden'ın 1 haftalık Karayipler tatiline gitmesi büyük eleştiri topladı.

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Haber Merkezi Diğer
ABD dondurucu soğukla boğuşurken Biden Karayiplere tatile gitti
Joe Biden

ABD'yi etkisi altına alan kutup soğuklarının bilançosu her geçen gün artıyor. Soğuk hava sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 65 oldu. Yüz milyondan fazla insan soğuk havanın hayatı felç etmesinden olumsuz etkilendi.

Birçok bölgede hava ve kara trafiği durma noktasına geldi. Ülke kutup soğukları ile mücadele ederken, ABD Başkanı Joe Biden'ın 1 haftalık Karayipler tatili gitmesi büyük eleştiri topladı.

Hayat durma noktasına geldi

Arizona'da donmuş gölde yürürken kırılan buz nedeniyle suya düşen 3 kişi hayatını kaybetti.

ABD ile Kanada sınırı arasında bulunan Niagara Şelalesi, kısmen buz tuttu. Ohio Eyaleti'nin meclisinde su boruları patladı ve meclisi su bastı.

Son 4 günde iptale edilen uçuş sayısı 15 bine yaklaştı, 12 bini aşkın uçuş da gecikmeli olarak gerçekleşti.

Özellikle Southwest havayolu şirketi, bagajların kaybolması ve diğer şirketlere göre yüksek uçuş iptal oranı nedeniyle eleştirilerin odağında yer aldı.

Karayipler'e tatile gitti

Ülke genelinde elverişsiz hava koşulları hakimken ABD Başkanı Joe Biden 1 haftalığına ailesiyle birlikte Karayipler tatiline çıktı.

Başkan Joe Biden ve eşi Jill Biden, Noel ile yeni yıl arasındaki tatillerini geçirmek üzere Karayip adalarındaki ABD Virgin Adaları'na gitti.

Biden'ın tatile gitmesi özellikle muhafazakar kesimden büyük eleştiri topladı.

Fox News de dahil olmak üzere bazı muhafazakar haber kaynaklarından eleştiriler aldı.

ABD donuyor: Eksi 45’lere ulaşan soğuk hayatı durdurdu
DÜNYA
ABD donuyor: Eksi 45’lere ulaşan soğuk hayatı durdurdu

ABD'de görülmemiş kar fırtınası: Bir metreyi geçti ölü sayısı 50'ye çıktı
FOTOĞRAF 17
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ABD’nin büyük bir kesimini etkisi altına alan kar fırtınası devam ediyor. Anadolu Ajansı, kar fırtınasının en çok etkili olduğu Buffalo kentinde felaketin boyutlarını görüntüledi.
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Kar kalınlığının bir metreyi aştığı kentte araçların trafiğe çıkışı yasaklandı.
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Amerikalılar yoğun ve uzun kar yağışı korkusuyla marketlerdeki temel gıda malzemelerini tüketti, marketlerin rafları boşaltıldı. Yerel kaynaklara göre bir süper markette yağmalama olayları da yaşandı.
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Kar fırtınasında mahsur kalan Buffalo kentinin bazı sakinleri Noel’i itfaiye binalarında kutladı.
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ABD’de milyonlarca kişi kar fırtınası nedeniyle elektriksiz kaldı.
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New York’a bağlı Erie İlçe yöneticisi Mark Poloncarz, yaptığı açıklamada, ilçede elektrikleri kesik olan ev ve iş yerlerinin yüzde 94’üne elektrik verildiğini ancak halen 12 bin ev ve iş yerinde elektriklerin kesik olduğunu belirtti.
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Poloncarz, gün içinde de yaklaşık 20 santimetre kalınlığında kar yağmasını beklediklerini ifade ederek, Bu korkunç bir durum. Sokakları açmaya ve temizlemeye ve henüz temizlenmemiş alanlara girmeye çalıştığımız için bu iyi olmadı. dedi.
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Erie ilçesinde kar fırtınasında ölenlerin sayısının bir günde 13’ten 27’ye yükseldiği bildirildi.
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Associated Press’in ülke genelinde topladığı verilere göre New Yorkta kar fırtınası kaynaklı ölü sayısı 27’ye çıkarken, Ohioda 10, Kansas ve Kentuckyde 3er, Coloradoda 2, Missouri, Tenessee ve Wisconsinde birer kişi olmak üzere hayatını kaybedenlerin sayısı 50ye ulaştı.
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Diğer taraftan Amerikan NBC televizyonuna göre Colorado, Illinois, Kansas, Kentucky, Michigan, Missouri, Nebraska, New York, Ohio, Oklahoma, Tennessee ve Wisconsin eyaletlerinde 55 kişi hayatını kaybetti.
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Kanadadaki Büyük Göllerden Meksika sınırındaki Rio Grandeye kadar kapsamı genişleyen ölümcül kar fırtınası, ABD nüfusunun yaklaşık yüzde 60ını olumsuz etkiledi.
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Uçuş takip sitesi FlightAware, ABD’de son 4 günde yaklaşık 13 bin uçuşun iptal edildiğini bildirdi.
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ABDde, 21 Aralıkta ulusal ve yerel hava raporlama kurumları, nesilde bir kez görülebilecek şiddette soğuk ve karlı hava şartları konusunda uyarıda bulunmuştu.
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Ulusal Hava Durumu Servisi (NOAA), ülkenin bazı bölgelerinde son 40 yıldır yaşanmamış soğuk hava şartlarının yaklaştığını duyurmuştu.
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Hava durumu servisi, Yoğun kar yağışının, seyahatleri çok zor veya imkansız hale getirebileceğine ve hayati tehlike oluşturabileceğine işaret etmişti.
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Ayrıca, soğuk havanın etkisiyle oluşacak fırtınanın, ülkenin Kanada sınırındaki Great Lakes bölgesinde 3. kategorideki kasırganın basıncına eş değer olacağı bilgisi paylaşılmıştı.Fırtına nedeniyle New Jerseynin Manhattana bakan kıyı şeridindeki bazı hastane ve iş yerlerinin giriş katları, taşan Hudson Nehrinin suları altında kalırken sele maruz kalan birçok araç zarar görmüştü.
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Queens ve Brooklynin kıyı bölgeleri de yükselen okyanus sularından zarar görürken şiddetli rüzgarın getirdiği dalgalar kıyı şeridindeki bazı caddeleri ve yaşam alanlarını kullanılamaz hale getirmişti.
ABD'de görülmemiş kar fırtınası: Bir metreyi geçti ölü sayısı 50'ye çıktı
ABD ve Kanada'yı etkisi altına alan kar fırtınası nedeniyle ölü sayısı artıyor. ABD'de aşırı soğuk nedeniyle 50 kişi yaşamını yitirdi. Nesilde bir kez görülen kar yağışı nedeniyle trafiğe çıkış yasaklandı, marketlerde raflar boşaldı.
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ABD dondurucu soğukla boğuşurken Biden Karayipler'e tatile gitti
Dünya

ABD dondurucu soğukla boğuşurken Biden Karayipler'e tatile gitti

ABD'de son 40 yılın en soğuk hava dalgası sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 65'e yükseldi. Ülke genelinde hayat durma noktasına geldi. Kutup soğukları ile mücadele edilirken, ABD Başkanı Joe Biden'ın 1 haftalık Karayipler tatiline gitmesi büyük eleştiri topladı.

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