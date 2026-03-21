ABD İran'a saldırıların bilançosunu açıkladı: İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana en büyük imha

20:4521/03/2026, Cumartesi
Foto: Arşiv
ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), İran’a yönelik operasyonların başlamasından bu yana İran’a ait 130 geminin de aralarında bulunduğu 8 binden fazla askeri hedefin vurulduğunu açıkladı. "Bu, İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana üç haftalık bir süre içinde bir donanmanın en büyük imhası anlamına geliyor." açıklamasını yapan CENTCOM, verilen kayıplara ilişkin ise bir bilgi vermedi.

ABD ordusunun iki gün önce düzenlediği saldırının, kara kuvvetleri muharebe tarihindeki en uzun menzilli topçu atışı olduğunu kaydeden Cooper, hassas güdümlü füzelerle İran'a ait askeri altyapının hedef alındığını aktardı.

İran'ın son üç haftada muharebe kapasitesinde önemli ölçüde kayıp yaşadığını ileri süren Cooper, İran'a ait binlerce füze, gelişmiş insansız hava aracı (İHA) ve uluslararası deniz taşımacılığını tehdit ettiğini savunduğu deniz unsurlarının etkisiz hale getirildiğini belirtti.

"İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana en büyük imha"

Cooper, İran'ın füze ile İHA kullanım kapasitesinin çatışmanın başına kıyasla ciddi şekilde azaldığını iddia ederek,
"Şimdiye kadar İran'a ait 130 gemi de dahil olmak üzere 8 binden fazla askeri hedefi vurduk. Bu, İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana üç haftalık bir süre içinde bir donanmanın en büyük imhası anlamına geliyor."
ifadelerini kullandı.

Orta Doğu'da "dünyanın en kapsamlı hava savunma şemsiyesini" kurduklarını savunan Cooper, "Özellikle Körfez ortaklarımız, İran'ın binlerce İHA saldırısına karşı savunma yaparak ortaklıklarımızın gücünü açıkça gösterdi." dedi.

Cooper, bu hafta içinde İran'ın Hürmüz Boğazı ve çevresindeki kapasitesine yönelik saldırılar düzenlediklerini ve bununla birlikte İran'ın o bölgedeki "seyrüsefer özgürlüğünü tehdit etme yeteneğinin azaldığını" öne sürdü.

ABD-İsrail'in İran'a saldırıları

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İranlı yetkililere göre, ABD-İsrail saldırılarında ölü sayısı 1348'i, yaralı sayısı 17 bini aştı.



