|
Dünya

ABD İsrail'e destek için savaş gemisi gönderiyor: İhtiyaç duyulan her şeyi sağlayacağız

ABD basınında yer alan haberlere göre, ABD hükümetinin destek amacıyla İsrail’e savaş gemileri ve uçakları göndereceği iddia edildi. ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, ABD Başkanı Joe Biden'ın talimatıyla "İsrail'e şu anda Hamas'tan gelen saldırılarla başa çıkması için ihtiyaç duyduğu her şeyi sağlayacaklarını" duyurdu.

20:23 . 8/10/2023 Sunday
IHA
ABD'ye ait uçak gemisi. (Foto: Arşiv)

ABD'ye ait uçak gemisi. (Foto: Arşiv)

İsrail ve Filistin arasındaki çatışmalar sürerken, ABD basınında yeni bir iddia ortaya atıldı. İki farklı ABD’li yetkiliye dayandırılan haberlerde, Beyaz Saray'ın destek amacıyla İsrail’e savaş gemileri ve uçakları göndereceği iddia edildi.

Haberlerde ayrıca, ABD’nin muhtemel bir tahliye planı üzerinde de çalıştığı ifade edilerek, şu an için resmi olarak hiçbir kararın alınmadı ancak tüm seçeneklerin masada olduğu belirtildi.

Biden’dan İsrail’e ek destek talimatı

Beyaz Saray tarafından yapılan açıklamada ise, ABD Başkanı Joe Biden’ın Hamas’ın devam eden saldırıları karşısında İsrail’e "ek destek" talimatı verdiği belirtildi.

ABD Dışişleri: İsrail'e ihtiyaç duyulan her şeyi sağlayacağız

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken da Hamas’ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'nın İsrail’e yönelik saldırıları nedeniyle bölgedeki kayıp ve yaşamını yitiren Amerikalılarla ilgili bilgileri doğrulamak için "fazla mesai" yaptıklarını belirtti.

CNN’e konuşan Blinken,
"Birkaç Amerikalının öldürüldüğüne dair bilgi alıyoruz. Bunu doğrulamak için fazla mesai yapıyoruz. Aynı zamanda kayıp Amerikalılar olduğuna dair bilgiler de var, bunları da doğrulamak için çalışıyoruz.
" ifadesini kullandı.
Bilnken, ABD Başkanı Joe Biden'ın talimatının
"İsrail'e şu anda Hamas'tan gelen saldırılarla başa çıkması için ihtiyaç duyduğu her şeyi sağladıklarından emin olmak
" olduğunu aktardı.
İsrail’in ek taleplerini incelediklerini kaydeden Blinken,
"Sanırım günün ilerleyen saatlerinde bu konuda daha fazla şey duyacaksınız."
dedi.

Filistin'de Aksa Tufanı: İşgalci İsrail'e karşı topyekün mücadele işte dakika dakika bölgede yaşananlar
Filistin'de Aksa Tufanı: İşgalci İsrail'e karşı topyekün mücadele işte dakika dakika bölgede yaşananlar

Filistinli direniş örgütü Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin Kassam Tugaylarının, abluka altındaki Gazze Şeridi'nden işgalci İsrail'e yönelik "Aksa Tufanı" operasyonunu başlatmasının ardından bölgede gerilim yükseldi. Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas yaptığı açıklamada “Filistin halkının, işgalci güçlerin terörüne karşı kendini savunma hakkı var” ifadelerini kullanırken, İsrail Başbakanı Netanyahu ise Filistin'in daha önce hiç görmediği bir şekilde bedel ödeyeceğini duyurdu. Türkiye Dışişleri Bakanlığı İsrail-Filistin hattında yaşanan gerilime yönelik yaptığı açıklamada, "Şiddet eylemleri taraflara fayda sağlamaz. Yaşananları derin bir endişeyle karşılıyoruz" ifadeleri kullanıldı. İşgalci İsrail'in dün gün boyu süren saldırıları gece boyunca da devam etti. İşgalci İsrail, yapılan görüşmelerinin ardından Netanyahu'nun büyük askeri eyleme geçilmesinin onaylandığını ve resmen savaş hali ilan edildiğini duyurdu. İşte dakika dakika yaşananlar...



#ABD
#İsrail
#Filistin
#Joe Biden
#Antony Blinken
2 hours ago
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Beşiktaş-İstanbulspor maçında taraftar ilk beş dakika boyunca sessiz kaldı | ÖZET