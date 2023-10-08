ABD İsrail'e destek için savaş gemisi gönderiyor: İhtiyaç duyulan her şeyi sağlayacağız

ABD'ye ait uçak gemisi. (Foto: Arşiv)
İsrail ve Filistin arasındaki çatışmalar sürerken, ABD basınında yeni bir iddia ortaya atıldı. İki farklı ABD’li yetkiliye dayandırılan haberlerde, Beyaz Saray'ın destek amacıyla İsrail’e savaş gemileri ve uçakları göndereceği iddia edildi.
Haberlerde ayrıca, ABD’nin muhtemel bir tahliye planı üzerinde de çalıştığı ifade edilerek, şu an için resmi olarak hiçbir kararın alınmadı ancak tüm seçeneklerin masada olduğu belirtildi.
Biden’dan İsrail’e ek destek talimatı
Beyaz Saray tarafından yapılan açıklamada ise, ABD Başkanı Joe Biden’ın Hamas’ın devam eden saldırıları karşısında İsrail’e "ek destek" talimatı verdiği belirtildi.
ABD Dışişleri: İsrail'e ihtiyaç duyulan her şeyi sağlayacağız
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken da Hamas’ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'nın İsrail’e yönelik saldırıları nedeniyle bölgedeki kayıp ve yaşamını yitiren Amerikalılarla ilgili bilgileri doğrulamak için "fazla mesai" yaptıklarını belirtti.